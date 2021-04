Los tres argentinos que Barcelona tiene en carpeta en caso de no poder contratar a Erling Haaland

Erling Haaland, el gran objetivo del Barcelona (REUTERS/Leon Kuegeler)

Las decepciones que acumula el Barcelona en las últimas ediciones de la Champions League hicieron que la flamante dirigencia, pese a la crisis económica que atraviesa el club, tome la decisión de tratar de apostar con fuerza en el mercado de pases para renovar el plantel y así tener un plantel competitivo y que motive a Lionel Messi a extender su contrato con la entidad azulgrana (el vínculo con el argentino finaliza en junio de este año).

Ante este escenario, la gran apuesta de los Culé sería concretar el fichaje de Erling Haaland, quien es pretendido por Real Madrid y los principales equipos de la Premier League. El joven de 20 años está teniendo una temporada de ensueño con el Borussia Dortmund al marcar 33 goles (10 por Champions League, donde es el máximo anotador) y 8 asistencias en 31 presentaciones.

En las últimas horas los principales mandatarios del Barca se reunieron con Mino Raiola y Alf-Inge Håland, representante y padre, respectivamente, del hombre de la Selección de Noruega. Sin embargo, pese a que en la próxima temporada podría salir por 75 millones de euros, el conjunto alemán no quiere saber nada con perder a su principal figura y sólo aceptaría una oferta por una exorbitante suma de dinero.

Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Sergio Agüero, los tres argentinos que tiene apuntado el Barcelona como alternativa al ataque

Según informa Mundo Deportivo, el club español elaboró una variada y diversa lista de “planes B” en caso de no poder concretar el arribo de Haaland. Dentro de esta selecta nómina sobresalen los nombres de 3 futbolistas argentinos: Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Sergio Agüero.

El caso del hombre surgido de la cantera de Racing no es una novedad, ya que lo quisieron fichar la pasada temporada. Es del gusto del secretario técnico Ramon Planes y seduce por su compatibilidad con Lionel Messi, con quien hace dupla ofensiva en el combinado Albiceleste, y su versatilidad en ataque. El medio catalán, además, remarca que Inter está necesitado de ingresos y que aún no logró llegar a un acuerdo con el argentino para una extensión de su contrato, por lo que los italianos podrían bajar sus pretensiones. El punta de 23 años lleva 16 goles y 9 asistencias en 37 partidos con la camiseta del Nerazzurro.

La Joya, aunque no es un centrodelantero puro, aparece como alternativa ya que lo consideran como una oportunidad que brinda el mercado debido a que por una lesión no tuvo continuidad en Juventus. Además viene de ser sancionado junto a Arthur y McKennie por participar de una fiesta clandestina en Turín. Los italianos no verían con malos ojos hacer caja con el argentino, quien hasta el momento no aceptó las ofertas que le acercó la Vecchia Signora para prolongar su contrato, el cual finaliza en junio de 2022.

Aunque Ronald Koeman prefiere otro tipo de atacante, los mandatarios del Barcelona no descartan la chance de sumar al Kun, quien en los últimos días anunció públicamente su salida del Manchester City luego de 11 temporadas. El ex Independiente es íntimo amigo de Lionel Messi -un factor que tienen en cuenta los azulgranas- y llegaría con el pase en su poder.

En esta lista de posibles delanteros también aparecen Romelu Lukaku (una debilidad de Ronald Koeman), Harry Kane (un viejo anhelo, pero que por su elevada cotización sería muy complicado), Alexander Isak (el sueco gusta por su juventud y porque ya conoce La Liga), Memphis Depay (otro futbolista por el que el entrenador insistió en reiteradas oportunidades y quedará libre después del 30 de junio) y Darwin Núñez (el uruguayo de 21 años del Benfica es seguido por los Culé desde su paso por Almería).

SEGUIR LEYENDO: