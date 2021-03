Un minuto de descontrol: la extraña jugada en el fútbol inglés que se hizo viral

La Football League Championship, pese a ser la Segunda División del fútbol inglés, está muy bien catalogada a nivel mundial debido a las grandes sumas de dinero que se invierten (incluso superiores a la de varias ligas de primer nivel) y algunos de los futbolistas que participan. Sin embargo, una jugada que se produjo el pasado fin de semana llamó la atención del mundo del fútbol y se hizo viral en las redes sociales.

La llamativa acción se produjo durante la victoria por 1 a 0 del Barnsley sobre el Birmingham City, en el marco de la Jornada 34 de la competencia. El único gol del partido fue obra del estadounidense Daryl Dike al inicio del complemento tras un pase del inglés Carlton Morris.

Durante 50 segundos ambos equipos nunca buscaron adueñarse del balón, el cual pasó más tiempo en el aire que en el campo de juego. En ese lapso de tiempo hubo un total de ¡19 cabezazos!

Este video, que se viralizó bajo el ritmo de una conocida canción -el tuit de la cuenta bfcstats obtuvo más de 3 mil RT y 10 mil me gusta-, también causó revuelo en varios medios europeos. Por ejemplo, Sport de Cataluña catalogó las imágenes de “surrealistas” y le advierten a los fanáticos del fútbol que no les gustará nada lo que verán. El diario As, por su parte, lo presentó como “puro descontrol durante casi un minuto de partido”.

Los locales, que son dirigidos por el francés Valérien Ismaël, acumulan 58 puntos y accedieron a la sexta colocación, última plaza para disputar los playoffs para el ansiado ascenso a la Premier League. A falta de 11 fechas, los otros clasificados son Reading, Brentford y Swansea City. Los que estarían subiendo de manera directa son Norwich City y Watford. Birmingham, por su parte, solamente ostenta 35 unidades y aparece al borde de caer en zona de descenso. Supera al Rotherham United por tres puntos.

El próximo partido del Barnsley será mañana, desde las 12 (hora de Argentina), en el Vitality Stadium, escenario donde visitará al AFC Bournemouth, entidad que con 56 puntos es su más inmediato perseguidor. A la misma hora, pero en el St Andrew ‘s Trillion Trophy Stadium, Birmingham City buscará tomar un poco de aire y alejarse de la parte baja de la tabla en su choque ante el irregular Bristol City.

