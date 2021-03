14 frases de Sergio Ramos: qué haría si Messi va al Real Madrid, la megaestrella que compraría y su elección entre Boca o River

Sergio Ramos habló sobre Lionel Messi

Sergio Ramos es uno de los mejores defensores de la historia del fútbol mundial y a sus 36 años sigue vigente, pese a que una lesión lo ha alejado un poco de la canchas en las últimas semanas. El zaguero participó del ciclo de entrevistas que está llevando adelante el streamer Ibai Llanos, por el que ya pasaron Gerard Piqué y Sergio Agüero, y dejó varias definiciones.

El ' de abril, se estrenará su miniserie constará de 6 episodios que recorrerán los hitos de su carrera que podrán disfrutar los usuarios de Amazon PrimeVideo, allí se podrán ver imágenes inéditas de la conquista algunos de sus títulos, sus reflexiones sobre las decisiones más relevantes de su trayectoria, recuerdos de grandes momentos y planes de futuro. Esto en el marco de sus negociaciones tirantes con el Real Madrid, club con el que acaba su contrato a fin de temporada y aún no lo ha renovado.

Eliminación del Barcelona

“Soy un gran amante del fútbol y vi el partido del Barcelona ayer. Sentimentalmente, me preocupó la eliminación del Sevilla, un club que llevo dentro de mi corazón. No merecieron caer eliminados. Siempre le deseo el mejor de los éxitos. Todo lo contrario al Barcelona. La satisfacción se incrementa cuando ves a un rival directo caer. El PSG me incumbe menos. Nuestro rival a batir siempre es el Barcelona”.

Jugar en el Barcelona

“No hay opciones. A Laporta le tengo un cariño especial porque me cae muy bien. Pero hay cosas en la vida que no las compra el dinero. Igual que no verías a Xavi o a Piqué en el Madrid...”.

Los clásicos con Mourinho de entrenador

“Fue una época difícil. Yo era muy caliente en esa época y Mou también entendía que un abrazo al rival perdiendo no era bueno... Pero nos reunimos con los del Barcelona para hacer un pacto de no agresión, de convivencia de la que nos sacó Mourinho, aunque no fue el único responsable. Pero estábamos con otra mentalidad que felizmente pudimos cambiar a tiempo para ganar también con la selección”.

Su posible salida del Real Madrid

“Lo que me gustaría es irme con la conciencia tranquila. Haber dado todo por un club. No sé si será hoy, mañana o dentro de cinco años. Ojalá sea dentro de mucho tiempo. No depende sólo de mi, pero me gustaría irme por la puerta grande”.

Renovación

“Yo soy una persona muy optimista y creo que en el trabajo. Al final las cosas llegan con esfuerzo. Lo he comentado antes: no hay ninguna novedad. Se genera mucha expectativa, pero más inquietud que yo no tiene nadie. En cuanto haya una novedad, seré el primero en decirla para que la gente esté tranquila. Ahora mismo, la felicidad me llega por haber podido volver al césped y estar con mis compañeros. Sólo pienso en jugar y poder cerrar la temporada con algún título”.

La salida de Cristiano Ronaldo

“Perdió Cris y perdió el Madrid. Yo no le hubiese dejado salir porque es de los mejores y nos hubiese acercado más a ganar. Son relaciones que tienen que ser de por vida, tiene que ser una fusión de equipo. Es un jugador determinante que nos ayuda a ganar”.

Ramos seleccionó entre Erling Haaland y Kylian Mbappé

Retiro

“El fútbol ha evolucionado para bien en el nivel físico, que cada vez es más equilibrado. Hay ciertos jugadores que ya nos cuidábamos hace diez años. Mis 34 son los 28 de hace diez años. Si siembras hace diez años, ahora recoges. Ahora me siento más fuerte, más rápido y con más experiencia. Me veo dejando el fútbol antes por un tema mental que por un tema físico. Me alegra que podamos ser ejemplo para jugadores más jóvenes. Yo estoy tranquilo, mi mentalidad marca la diferencia en el día a día y cuido mi físico. Creo que podría llegar al Mundial de México (2026). Sería el único jugador que disputa seis mundiales. Pero tienes que ir día a día. Iría con 40 años, aunque sea de utilero. Pero bueno, son las sensaciones de hoy...”.

Haaland o Mbappé

“Me gustaría tener a los dos. Quizás, por la actualidad, creo que ahora sería más fácil fichar a Haaland. Con Mbappé, las circunstancias están más complicadas. Creo que no estaría mal para el Madrid reforzarse con Haaland. Creo que le puede dar mucho a nivel rendimiento Real Madrid. Que Mbappé también te lo daría, pero sería más difícil traerlo”.

“Si el Madrid trae a grandes jugadores para ganar, yo lo que quiero es ganar. Puede tener un mínimo de influencia”.

Lionel Messi en el Real Madrid

“A Messi lo recibiría encantado. Le habilito mi casa las primeras semanas. Nos ha tocado sufrir a Leo en sus mejores años. Así que el hecho de no tenerlo enfrente sería bueno”.

Sergio Ramos eligió entre Boca Juniors y River Plate

Su accidente con la Copa del Rey

“Me pudo la emoción. La Copa del Rey pesa de cojones. En un balanceo, por un mini frenazo, en el retroceso tuve que soltar la Copa para no caerme. No pasó nada y luego fue un reclamo en el museo”.

Boca o River

“El fútbol argentino me genera simpatía. Siempre me han dicho que tengo similitudes al jugador argentino. Boca Juniors me ha generado más simpatía. Luego he tenido amigos como Higuaín o Saviola, pero Boca me ha gustado un poco más”.

Mejor pareja para hacer de central

“Con Piqué y con Pepe, con los dos, he hecho una gran pareja”.

Otra posición

“Si no hubiese sido central, delantero. Típico delantero grande, de bajar el balón, abrir a banda. Como Aduriz. Con Ancelotti lo hablé, me dijo que me iba a poner en algún partido arriba”.

SEGUIR LEYENDO: