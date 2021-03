Ronald Koeman explicó qué tiene que hacer Barcelona para revertir el 4-1 ante PSG por Champions League

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman habló en la rueda de prensa previa al duelo contra el PSG (Europa Press)

Éste miércoles el FC Barcelona se enfrenta a un duro examen prácticamente imposible de superar, cuando se presente en el Parque de los Príncipes para afrontar el duelo de vuelta por los octavos de final de la Champions League ante el PSG de Mauricio Pochettino.

En la ida, el conjunto parisino goleó en el Camp Nou al equipo culé por 4-1 con un Kylian Mbappé intratable marcando un triplete. Para dar vuelta el resultado, los azulgranas deberán convertir como mínimo cuatro goles para pasar a la siguiente ronda. Además, tendrán que mantener la portería en cero.

En este contexto, Ronald Koeman brindó una conferencia de prensa previa al encuentro en la que detalló lo qué necesita su plantilla para pensar en una épica remontada. También habló del arribo del nuevo presidente Joan Laporta.

El Barcelona no pudo con el PSG en el Camp Nou (Reuters)

“Tenemos un resultado malo en contra, pero siempre hay vida. Depende de cómo empecemos el partido, de la energía que pongamos en complicarle la vida a nuestro contrario y de nuestra efectividad”, consideró el técnico holandés.

“Para tener una oportunidad de remontar tenemos que hacer un partido redondo, vamos a intentarlo, jugamos para ganar y ojalá que nos podamos clasificar”, remarcó Koeman, confiando en la mentalidad con la que el equipo saldrá al campo.

Al mismo tiempo, el ex entrenador del Everton, no dudó en afirmar que si Lionel Messi tiene un buen día, será una gran ayuda para intentar la gesta. “Si pensamos en poder remontar necesito, no sólo a Messi sino a cualquier jugador a su mejor nivel”, dijo.

“Y si Leo es capaz de hacer uno de sus mejores partidos todo es posible porque es un jugador que puede decidir un partido en cualquier momento, pero no es dar más presión a Messi, todo el equipo debe estar a su mejor nivel”, concluyó Koeman.

Mbappé convirtió tres de los cuatro goles en la victoria del PSG en el partido de ida de los octavos de final (Reuters)

Preguntado por si la llegada del nuevo presidente Joan Laporta, puede ayudar a que Messi se quede en el Barça, opinó que el dirigente “tiene un pasado con Leo y con más jugadores que es bastante positivo, pero sólo Leo puede decidir sobre su futuro, ojalá que siga con nosotros”.

Koeman también explicó que ya se habían saludado algunas veces en el pasado y que lo conoce “por Frank Rijkaard”, el ex técnico neerlandés que ocupó el banquillo azulgrana durante su primera etapa como dirigente: “Es un presidente que da mucha confianza a sus jugadores y está muy metido en su cargo para ayudar a sus entrenadores. Nos trasladó unas palabras en el entrenamiento y hubo buen rollo”, sentenció.





SEGUIR LEYENDO