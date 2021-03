Malas noticias para el PSG: Neymar no se recuperó de su lesión y se perderá la revancha ante Barcelona por Champions League

El 10 de febrero de este año, frente al Caen por la Ligue 1, Neymar sufrió una lesión en el aductor que lo dejó fuera de la serie con el Barcelona

La ventaja que consiguió el París-Saint Germain en el Camp Nou no es motivo de relajación para Mauricio Pochettino y sus dirigidos. El entrenador argentino buscó tener a toda la plantilla a disposición para el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Champions League en el Parque de los Príncipes pero lamentablemente Neymar Jr. no alcanzó a recuperarse y tampoco podrá enfrentar al Barcelona en Francia.

El extremo brasileño no había sido parte de la nómina en la victoria 4-1 hace dos semanas y se había vuelto viral por sus tweets polémicos en contra el árbitro junto a sus reacciones a los alocados festejos de los goles frente a su ex club. Su aductor izquierdo continúa en recuperación y Poche no quiere apurar a quien puede ser una pieza clave en las próximas fases del mayor torneo a nivel continental.

“Neymar ha hecho un gran esfuerzo pero no podrá jugar. Tenía mucha ilusión de jugar este partido. Es un momento difícil para él pero le faltan algunos días”, expresó el director técnico del PSG en conferencia de prensa. Con la suspensión de las próximas fechas de Eliminatorias Sudamericanas donde Brasil iba a enfrentar a Colombia y Argentina, para el conjunto de la capital de Francia es todo un alivio que una de sus estrellas no deba viajar a defender los colores de su país.

La ida de la serie fue 4-1 a favor de los parisinos con una exhibición de Kylian Mbappé

Pero para lamento de Pochettino, no podrá repetir el equipo que derrotó categóricamente al Barcelona el 16 de febrero de este año: Moise Kean, quien había reemplazado a Ney por el carril derecho, también está lesionado y no será parte del encuentro de este miércoles 10 de marzo. La lógica es que entre Ángel Di María, que también llega con los tiempos justos de recuperación, o en consecuencia el español Pablo Sarabia que ya cubrió esa posición en varias ocasiones.

“Neymar Jr retomó el entrenamiento parcial con la plantilla la semana pasada y continuará con su trabajo de recuperación individual. Se hará un nuevo punto en los próximos días”, informó el PSG en su sitio oficial sobre este tema.

“Dios prepara el derecho con líneas torcidas”, fue el tweet del brasileño cuando se enteró que no iba a poder enfrentar a su ex equipo una vez más. Nuevamente, será un espectador de lujo pero esta vez será en uno de los palcos del Parque de los Príncipes ya que en la ida se quedó en su casa y miró por televisión el show de Kylian Mbappé en el Camp Nou.

Lo cierto es que el Barcelona tendrá que hacer un partido perfecto para poder doblegar al París-Saint Germain en su casa. Los de Lionel Messi necesitan un mínimo de cuatro goles para soñar con una nueva remontada en su historia dentro de la Champions League.

SEGUIR LEYENDO: