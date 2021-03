El mega contrato que pediría Kylian Mbappé para renovar con el París Saint Germain

Kylian Mbappé, una de las grandes figuras del fútbol mundial (Reuters)

Después de consagrarse campeón con el seleccionado francés en el último Mundial de Rusia 2018, Kylian Mbappé se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Gracias a su velocidad y con las mejores que logró en su juego, el atacante del París Saint Germain es también uno de los futbolistas más codiciados por las grandes potencias de Europa.

Mientras el jugador se prepara para el partido de vuelta de la serie por los octavos de final de la Champions League ante Barcelona a jugarse en Francia, muchos son los rumores sobre lo que podría suceder en su futuro cercano. En junio de 2022, Mbappé quedará libre y el deseo de la directiva del PSG es renovar el contrato del futbolista. Pero, ¿a qué costo para las arcas del club?

En las últimas horas, según el periódico británico Daily Mail, el futbolista que utiliza la camiseta número 7 del conjunto francés pediría unos 35 millones de euros por año para permanecer en el PSG. Además, dicha suma es la misma que Mbappé le reclamaría al Real Madrid, máximo candidato a contratarlo, si es que la institución que preside Florentino Pérez finalmente decide contratarlo.

Es importante recordar que, más allá de acelerar por la renovación del delantero ex Mónaco, el club parisino también estaría a las puertas de lograr la continuidad de Neymar Jr. El brasileño, que hace poco tiempo parecía decidido a regresar al Barcelona para volver a reunirse con Leo Messi, aceptaría una mejora en su contrato y firmaría hasta 2026 por la misma cantidad que desea el futbolista campeón del mundo con su selección.

Mbappé fue clave para el triunfo por 4-1 en la ida ante Barcelona en el Camp Nou (EFE)

Según el diario francés L’Equipe, Mbappé ya se reunió en varias ocasiones con Leonardo, director deportivo del PSG, para avanzar en la renovación de su ficha, pero no habría encontrado las respuestas necesarias a sus pedidos y es por eso que todavía no estampó su firma. A pesar de este escenario, Kylian no estaría apurado para arreglar su continuidad y seguirá en negociaciones con el club que adquirió su pase en 2017 en 180 millones de euros.

En el caso de que Mbappé eligiera un nuevo destino para su carrera futbolística, la institución que viene de ganar los últimos tres campeonatos de la la Ligue 1, la máxima categoría del fútbol en Francia, buscaría venderlo por una suma cercana a los 200 millones de la moneda europea. Además del interés del Real Madrid, otros de los equipos que podría estar interesado en hacerse con los servicios del jugador podrían ser dos potencias de la Premier League: el Liverpool del alemán Jürgen Klopp y el Manchester City de Pep Guardiola.

Este miércoles, el París Saint Germain de Mauricio Pochettino buscará sellar su clasificación a los cuartos de final de la competición europea. Después del 4-1 en el Camp Nou, el equipo que dirige el entrenador argentino no volverá a contar con Neymar, que sigue recuperándose de su lesión. El que podría retornar a la alineación titular sería Ángel Di María, que se sumaría al tridente de ataque junto al propio Mbappé y a Mauro Icardi.

