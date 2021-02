Del acalorado cruce con Messi al elogio de Neymar: Leandro Paredes, una de las figuras del PSG en la goleada ante el Barcelona

Paredes fue uno de los puntos altos del PSG ante el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Será imposible refutar al que afirme que Kylian Mbappé fue la figura estelar en el 4-1 que el PSG le propinó al Barcelona en el Camp Nou por la ida de los octavos de final de la Champions League. Sin embargo el partido de Leandro Paredes no es para menospreciar ni mucho menos. El argentino fue vital en el mediocampo del conjunto de Mauricio Pochettino y ayudó a los suyos a sacar una ventaja prácticamente irremontable en la serie. Durante el match, tuvo un llamativo y acalorado cruce dialéctico con Lionel Messi y fue elogiado por Neymar.

Termómetro en la zona media, Paredes habilitó en el primer tiempo a Mauro Icardi en una jugada que pudo haber significado la apertura del tanteador. El delantero argentino definió mordido y desaprovechó la oportunidad. Si bien en el segundo gol no asistió, su derechazo profundo para Florenzi fue la llave que abrió la puerta del cerrojo defensivo del Barça. El italiano desbordó hasta el fondo y más tarde Mbappé anotó el 2-1 parcial tras el desvío en Piqué.

Instantes después, Paredes fue el autor del centro que cayó en la cabeza de Moise Kean y simbolizó el tercero de los parisinos en condición de visitante. Uno de los mejores de la cancha sin lugar a dudas.

Picante cruce entre Messi y Leandro Paredes

¿Qué pasó con Lionel Messi? En ESPN le hicieron un seguimiento al capitán culé y descubrieron la discusión que los argentinos mantuvieron previo a la ejecución de un tiro libre que partió de los pies de Paredes. No se definió el minuto, tampoco hubo audio claro y no se pudo realizar lectura de labios, pero a Messi se lo notó bastante fastidioso con la actitud del ex Roma y Zenit, que es compañero en la selección argentina.

No fue la única ocasión en la que la Pulga se vio nervioso, ya que explotó de bronca en el 2-1 en contra y directamente perdió el foco de su mirada en el tercer gol del PSG. Sobre el final, algo curioso: Messi pasó cerca de Paredes y no atinó a saludarlo, algo que sí hizo con sus otros compatriotas Mauro Icardi (con quien intercambió su camiseta) y Mauricio Pochettino justo antes de meterse en el vestuario.

Quien estuvo activo en las redes sociales a lo largo de los 90 minutos fue Neymar, quien faltó a la cita con aviso por lesión. El brasileño, quien fue irónico tras el cobro de la infracción del penal contra De Jong (luego borró su mensaje al percatarse a través de las repeticiones de que había falta dentro del área), felicitó a Paredes por su actuación contra el Barcelona: “Qué partido del equipo, todos muy bien. PAREDES un monstruo, CRACK”.

El tuit de Neymar dedicado a Paredes

Ney se ilusiona con reponerse completamente de cara a la revancha por los octavos de la Champions del próximo miércoles 10 de marzo en Parque de los Príncipes. Con la llave casi sentenciada, el paulista de 29 años puede darle la estocada final a su antiguo equipo.

