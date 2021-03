Un ex Barcelona habló de su salida en medio de la crisis del club y reveló un curioso detalle de Lionel Messi

El defensor firmó por el Wolves a cambio de 30 millones de euros (Reuters)

La estrepitosa derrota frente al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League causó una amplia reestructuración de la plantilla que se cobró varios nombres importantes, entre ellos el de Nelson Semedo, que hasta ese momento se había ganado la titularidad por la banda derecha a base de buenos rendimientos.

El lateral portugués, terminó siendo la venta más cara de la atípica temporada atravesada por el coronavirus después de que se oficializara su traspaso por el Wolverhampton inglés a cambio de 30 millones de euros. Sin embargo, el defensor se mostró sorprendido por su salida del club ya que no estaba en sus planes, ni en los de la directiva, que lo había declarado intransferible unos días antes.

En una entrevista con el periódico británico The Telegraph, el luso explicó por qué se concretó su salida y también habló sobre Lionel Messi, revelando un curioso detalle del argentino.

Semedo compartió tres temporadas con Messi (Reuters)

“Cuando volví de vacaciones, fui a Barcelona con mi familia y hablamos con el club como es normal. Me explicaron que tenían problemas económicos y que yo era uno de los jugadores por los que el club podía sacar dinero”, reconoció Semedo sobre lo que terminó siendo la venta más cara del club en ese mercado de transferencias en el que también se fueron Arturo Vidal, Luis Suárez e Ivan Rakitic.

“Con la Covid-19, todos los clubes tienen problemas financieros. Ya no son tan fuertes al no poder tener seguidores en el estadio. En Barcelona, la gente no podía entrar ni en el museo”, consideró el portugués de 27 años y agregó: “En el fútbol todo puede pasar pero me sorprendió cuando me dijeron que podía salir. Fue una gran decisión venir al Wolves”.

El ex jugador del Benfica e internacional con la selección portuguesa, era uno de los ocho jugadores que la dirigencia había declarado como intransferibles después de anunciar que harían una reestructuración de la plantilla. Los otros eran Messi, Ter Stegen, Ansu Fati, Antoine Griezmann, Clement Lenglet, Frenkie De Jong y Ousmané Dembelé.

Semedo llegó a la Premier League tras tres años como azulgrana (Reuters)

En la misma entrevista, también se le consultó sobre su relación con Lionel Messi, con el que compartió tres temporadas y consiguió dos títulos de liga. “No tengo palabras para describir lo bueno que es”, afirmó antes de revelar un curioso detalle.

“¿Sabes lo que le hace más increíble? Que nunca le vi tirar faltas en los entrenamientos en todo el tiempo que estuve en Barcelona. Nunca lo hizo. El resto siempre practicábamos pero Messi nunca lanzó una falta. Para él, era algo que le salía natural. Es un jugador increíble, es inexplicable”.

“En uno de mis primeros partidos en el Barcelona, agarró el balón y se fue de hasta cinco jugadores. Inconscientemente, estaba en el campo y pensé: ‘¿Cómo puede este tipo hacer esto?’ Hace que los jugadores buenos parezcan malos...”, sentenció.





MÁS SOBRE ESTE TEMA