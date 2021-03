Pep Guardiola anunció quién será el primer refuerzo del Barcelona

Guardiola buscará este lunes que el Manchester City estire su ventaja al frente de la Premier League (Reuters)

Este martes el Manchester City se medirá ante el Wolverhampton en un duelo adelantado de la jornada 29 de la Premier League, certamen dominado con comodidad por el cuadro de Pep Guardiola que ostenta una diferencia de 12 puntos con respecto a su inmediato perseguidor, el United. En la conferencia previa al compromiso, el técnico se lamentó por no poder utilizar a uno de sus jugadores predilectos.

El que quedó fuera de los concentrados fue Eric García, quien con apenas 20 años se ha ganado un lugar entre los zagueros del elenco inglés, sobre todo en la temporada pasada, cuando completó 20 partidos. Al ser consultado sobre el asunto, el español no titubeó: “No ha podido entrar en la convocatoria y me rompe el corazón porque no se lo merece”, y agregó: “Creo que va a jugar en el Camp Nou. El Barça no compra futbolistas normales, y él es un perfil de alto nivel”.

Esto significa que Guardiola reveló cuál será el primer refuerzo del conjunto catalán en la próxima temporada. El defensor llegará como agente libre a la institución en la que se formó como juvenil y de la que se marchó para debutar como profesional en el City.

“Fue el mejor central después del confinamiento. No cometió ni un solo error”, admitió Pep ante los micrófonos este lunes.

García tiene buena salida desde el fondo, es rápido y además es joven (Reuters)

En enero de este año el propio Ronald Koeman, directo técnico del Barcelona, había hecho públicos los esfuerzos del club por su contratación: “Sabemos que seguramente vendrá la temporada que viene y si no es posible para este enero lo aceptaremos y seguiremos adelante”. Como finalmente no hubo acuerdo entre las dirigencias de ambas instituciones, el español se quedó en Inglaterra y ahora llegará en junio a Cataluña.

“Ya he dicho varias veces que es una temporada donde estamos cambiando cosas, optamos por jugadores jóvenes. Hoy en día el Barça no está por ganar muchas cosas porque mejoramos pero hay que ser realista de donde venimos y de los cambios que hemos hecho. No depende de un jugador solo para decir si luchamos o no. El Barça siempre tiene que estar preparado para luchar pero hay que ser realista”, había agregado el neerlandés en referencia a Eric García.

En agosto pasado, el futbolista se negó a renovar su vínculo con el City, en un clara intención por salir del equipo, pese a la confianza de su entrenador. En ese entonces, Guardiola ya había comentado: “Nos dijo que no quiere extender su contrato con el Manchester City”, y añadido : “Tiene un año más y luego no quiere extenderlo. Lo queremos pero no quiere extender el contrato. Me imagino que quiere jugar en otro lugar”.

De esta manera, el Barcelona ya se aseguró su primer refuerzo de la temporada 2021/22. La próxima semana será clave para la institución porque el domingo se celebrarán las elecciones y el ganador podrá dialogar con Lionel Messi para intentar convencerlo de renovar su contrato para que continúe vistiendo la camiseta azulgrana por mucho más tiempo.

