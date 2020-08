La lista de 8 jugadores que el Barcelona declaró intransferibles con la llegada de Ronald Koeman

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu (EFE/Alejandro García)

La crisis en el Barcelona que desató la histórica goleada en contra que sufrió el equipo frente al Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League provocó cambios drásticos: se despidió al entrenador Quique Setién, que había llegado a principios de 2020, y también se confirmó el alejamiento del secretario técnico Éric Abidal, que a principios de temporada había tenido un duro cruce con Lionel Messi por la conducción en el club.

Frente a este escenario, y tras unas rápidas negociaciones que incluyeron su liberación como DT de la selección de los Países Bajos, un ex jugador histórico del Barça se convirtió en el nuevo entrenador del primer equipo. Ronald Koeman llegó con un objetivo prioritario: seducir al astro argentino y renovar una plantilla que seguramente sufría bajas y que sumará nuevas incorporaciones, pero que mantendrá a varios futbolistas del actual plantel.

Según anunció el propio presidente Josep Maria Bartomeu, en una entrevista que brindó para el canal oficial del club Barça TV, son 8 los jugadores que fueron declarados intransferibles de cara a la próxima temporada. “Leo Messi y muchos otros jugadores. Messi es el mejor jugador de la historia pero hay otros intransferibles. Hay muchos jugadores jóvenes”, dijo el dirigente. ¿Quiénes son esos futbolistas? Además del capitán, Ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong, Dembelé, Griezmann y Ansu Fati son los otros representantes del plantel profesional que se mantendrán en la institución de cara a la campaña 2020-2021.

El arquero Ter Stegen es uno de los jugadores intransferibles en el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

La lista anunciada por Bartomeu tiene a varios jugadores que no completaron una gran temporada por diferentes situaciones. Tal es el caso de Dembelé, que desde que se lesionó el pasado 27 de noviembre en el encuentro por la fase de grupos de la Champions League frente al Borussia Dortmund, el delantero francés sufrió varias recaídas y lleva fuera del campo más de 250 días. Tras un gran trabajo de recuperación, que incluyó una operación en Finlandia, los problemas en el bíceps femoral de su pierna derecha le impidieron ser factor de un equipo que sufrió el poco peso ofensivo, sobre todo al recordar que también Luis Suárez estuvo ausente a principios de este año.

En línea con el ataque del equipo que fue dirigido a principios de temporada por Ernesto Valverde y que luego pasó a manos de Setién, Antoine Griezmann tampoco fue una pieza que terminó de encajar en el tridente ofensivo. Por bajas actuaciones individuales y por los continuos cambios que impulsó el hoy ex DT, el atacante campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 es otro de los jugadores a recuperar por el recién llegado Koeman.

De la lista que anunció el hombre a cargo de la institución catalana, hay varios jugadores que sobresalieron. Uno de ellos es el alemán Ter Stegen, que todavía no renovó para continuar como el arquero titular del Barcelona, pero se estima que seguirá en España. Los defensores Lenglet y Semedo se asentaron en el primer equipo, y Frankie De Jong, que llegó el pasado verano europeo proveniente del Ajax, sería el apuntado por el flamante director técnico para adueñarse de la mitad del campo.

Ansu Fati es el futuro del Barcelona (REUTERS/Rafael Marchante)

El otro nombre del grupo de ocho que mencionó Bartomeu es la joya de La Masía. Ansu Fati es el señalado en Cataluña para convertirse en el “futuro Messi”, en el conjunto blaugrana, por eso fue incorporado al plantel profesional y se desestimaron varias ofertas de poderosos clubes por el delantero de 17 años, que se transformó en el jugador más joven en debutar en la historia del Barcelona. “Hemos tenido ofertas por Ansu Fati. El Barça siempre recibe ofertas, pero nosotros no queremos vender. Muchas veces son los propios futbolistas los que cierran la puerta. A veces nos llegan ofertas y a veces hemos vendido a jugadores importantes, como Cesc Fábregas, Pedro o Alexis Sánchez. En este momento, no queremos venderlo, Ansu Fati tiene ofertas. No queremos vender a Ansu Fati, es intransferible”, comentó el presidente sobre el futuro del juvenil.

Junto a él, otros nombres de jóvenes promesas como los de Riqui Puig -fue incorporado por Setién al primer equipo-, y los de Pedri y Trincao, son parte del futuro de una institución que deberá resolver los cambios necesarios para volver a ser competitivo en Europa.

La renovación está en marcha en el Barcelona. De la mano de Ronald Koeman, un ex futbolista que supo coronarse campeón en la institución culé, Bartomeu espera llegar a marzo próximo, fecha de las próximas elecciones, con un ambiente renovado y, sobre todo, con Messi todavía como bandera de un equipo que buscará volver a ser aquel que cautivó al mundo del fútbol.

