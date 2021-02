Josep Maria Bartomeu rompió el silencio tras ser uno de los apuntados de filtrar el contrato de Lionel Messi

El ex presidente del club se pronunció sobre el escándalo de las filtraciones del contrato de Messi

Lionel Messi continúa siendo protagonista de todas las tapas de los medios deportivos, no solo por su excelente gol de tiro libre con el que puso en ventaja al FC Barcelona sobre el Bilbao, sino también por el último escándalo que se generó después de que el periódico El Mundo revelara los pormenores del contrato que firmó en 2017.

Tras la publicación, que aseguraba que el argentino ya habría cobrado 510 millones de euros de los 555.237.619, fue la propia entidad la que salió al cruce con un contundente comunicado en el que se quitaba la responsabilidad de dicha filtración.

Posteriormente, se conoció que además del club, La Pulga también iba a iniciarle acciones legales al diario, así como también a las personas que podrían haberles facilitado la información, entre ellas, Josep Maria Bartomeu fue uno de los señalados.

Bartomeu fue uno de los señalados por la prensa local de haber filtrado los detalles del contrato de Messi (Efe)

El ex presidente del FC Barcelona fue el último que logró cerrar una renovación con Lionel Messi, aquel año (2017), el ex dirigente se sentó y estampó su firma en el documento al lado de la del rosarino, junto a otros nombres como el de Jordi Mestre (ex vicepresidente deportivo) y Oscar Grau (CEO del Barcelona por entonces).

La mala relación que se podía imaginar que tenían Bartomeu y Messi, sobre todo después de las últimas apariciones públicas del Diez, hizo sospechar a la prensa española de que él podría haber sido el que filtró la información.

Por tal motivo, decidió romper el silencio y salir de las sombras para desmentir los rumores: “Siento escuchar que yo he filtrado el contrato, es totalmente falso”, aseguró a través de un mensaje enviado al programa Gol a Gol de la Televisión Catalana TV3.

Josep Maria Bartomeu fue el último presidente que cerró una renovación con Messi, en 2017 (Europa Press)

“Es un tema muy serio y totalmente ilegal filtrar contratos profesionales. Hablar por la televisión y acusar es fácil, pero no estamos para bromas porque esto acabará en los tribunales”, agregó el ex directivo quien renunció a su cargo a fines de octubre del 2020, presionado por los socios.

“Por cierto, Messi merece lo que cobra tanto por motivos deportivos como comerciales. Y sin pandemia, el Barça pude pagar perfectamente estas cifras”, sentenció Bartomeu quien no aparecía públicamente desde el anuncio de su dimisión.

Las palabras del ex presidente del FC Barcelona resonaron del mismo modo que las del actual entrenador Ronald Koeman, que tras la victoria frente al Bilbao aseguró que: “El que haya filtrado el contrato de Messi no puede tener futuro en el Barça”.





