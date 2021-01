El espectacular gol de arco a arco que recorre el mundo: “Le pedí disculpas después del partido”

Un arquero metió un gol de arco a arco en Inglaterra

El nombre del joven arquero Tom King está dando la vuelta al mundo después de convertirse en protagonista de un gol espectacular en la Football League Two, la cuarta división de la liga inglesa, en un partido clave por el liderato.

Con su tanto a los 12 minutos el Newport County se puso en ventaja y se adueñaba del primer puesto en la tabla. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo el Cheltenham llegó a la igualdad por medio del mediocampista británico Matty Blair.

Después de convertir, el portero dio una conferencia de prensa en donde fue consultado por dicha acción y aprovechó para reconocer que tras el pitazo final se acercó a su colega para pedirle disculpas por lo que había sucedido: “Si fuera al revés me gustaría pensar que él me las pediría”.

Tom King marcó el primer gol del partido pero no pudo dejar su arco en cero

En las imágenes se pudo ver la jugada en cuestión, que podría entrar en los Récord Guinness por la gran distancia entre una portería y otra. King sacó del arco con la intención de hacerle llegar el balón a los delanteros y nunca iba a imaginar lo que finalmente terminó sucediendo.

La pelota cruzó todo el campo, picó a centímetros del área y le pasó por arriba a Joshua Griffiths, quien calculó mal y no pudo despejar el balón a pesar de estirarse e intentarlo. Lo curioso es que tras el gol, las cámaras volvieron con King para mostrar su nula reacción. El jugador de 25 años simplemente caminó hacia atrás sin festejar.

“Estaba demasiado ocupado gritándole a Podge (compañero de equipo) ¡Pensé que debería haberlo agarrado! Pero tuve un rebote afortunado y pasó por encima del portero con la ayuda del viento”, explicó el protagonista al término del partido.

“Los muchachos me preguntaban por qué no celebraba, pero hasta le pedí disculpas (a Griffiths) después del partido. Dije que lo siento y si fuera al revés me gustaría pensar que él me lo pediría”, reconoció.

Tom King se disculpó con el arquero del equipo rival por haberle convertido desde su propio arco

“El viento soplaba muy fuerte, pero el rebote fue increíblemente afortunado. Casi tuve uno en mi contra cuando jugamos contra Morecambe en casa el año pasado, cuando apenas logré sacarlo. Sé lo que es estar en el extremo receptor”, comentó King, quien pudo haber sido víctima de un gol similar a comienzos de diciembre.

“Se sentía raro, no sabía cómo reaccionar. Los chicos decían que debería haber corrido hasta la otra esquina para una celebración”, agregó.

Finalmente, el gol sirvió de poco ya que los rivales encontraron el tanto de la igualdad antes del final del primer tiempo. En el segundo, el marcador no se movió y tan solo sumaron un punto que los dejó en el segundo lugar de la tabla que, hasta el momento, lidera el Cambridge con 41 puntos.

El Newport County, sin embargo, suma 40 unidades pero cuenta con dos partidos menos que el primero.





MÁS SOBRE ESTE TEMA

La metamorfosis de Cristiano Ronaldo: cómo llegó a ser uno de los máximos goleadores de la historia

Qué dijo Mauricio Pochettino del deseo del PSG de contratar a Messi

Messi fue sancionado con dos partidos tras sufrir su primera expulsión en el Barcelona