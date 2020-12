El gigante de Europa que avanza para contratar a un titular de la selección argentina: los detalles de la oferta

Rodrigo De Paul, una fija en la selección argentina, es uno de los anhelos de Juventus (REUTERS/Agustin Marcarian)

Si bien la Juventus logró arrebatarle el primer puesto de su grupo al Barcelona de Lionel Messi y ahora chocará en octavos de final ante el Porto de Portugal, el equipo conducido por Andrea Pirlo no encuentra la regularidad en la Serie A de Italia. Tras la goleada sufrida como local ante Fiorentina, la Vecchia Signora aparece en la sexta colocación con 24 unidades, diez menos que el líder Milan.

Ante este panorama planteado, la dirigencia del conjunto de Turín tiene en mente invertir en el mercado de pases de enero (en el verano europeo fichó a Arthur -Barcelona-, Rolando Mandragora -Udinese-, Álvaro Morata -Atlético Madrid-, Federico Chiesa -Fiorentina-, Weston McKennie -Schalke 04- y Dejan Kulusevski, entre otros).

Según la prensa italiana, el principal apuntado es un viejo anhelo del club: Rodrigo De Paul. El mediocampista, habitual titular en la selección argentina desde la llegada de Lionel Scaloni como entrenador, es la gran figura del Udinese. Sin embargo, la negociación no será sencilla, ya que también se encuentra en conversaciones con Inter.

El conjunto de Friuli, que con sólo 15 puntos se encuentra a cinco de caer en zona de descenso, solicita por el volante surgido de la cantera de Racing unos 35 millones de euros, una cifra muy elevada para ambos equipos debido a la pandemia del coronavirus.

Rodrigo De Paul también es pretendido por Inter (REUTERS/Marcelo Endelli)

La intención del director deportivo Fabio Paratici es la de incluir algunos jugadores en la negociación para abaratar la erogación. Según Calciomercato, dos opciones que se barajan son las del joven Manolo Portanova (mediocampista de 20 años que lleva tres partidos con el primer equipo) y el marcador central Daniele Rugani, quien actualmente se encuentra a préstamo en el Rennes de Francia.

“Personalmente me encuentro en un momento muy bueno, físicamente, mentalmente, me encuentro cómodo, con confianza, siento que mis compañeros confían mucho en mí, que el cuerpo técnico deposita mucha confianza en lo que puedo hacer. Todo eso a mí me gusta, estos desafíos me hacen sentir vivo. Vengo de un club grande de Argentina, como es Racing, en el que cada día era una evaluación, todas esas cosas a mí me gustan. Uno siempre intenta hacer un poco más de lo que dicen para alzar un poco más el nivel y puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera”, comentó el futbolista de 26 años en una entrevista con la agencia EFE.

De Paul, en lo que va de la temporada, disputó 15 partidos, en los que marcó tres goles y aportó tres asistencias.

