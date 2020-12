La estrella brasileña del Real Madrid que no podía jugar en el Bernabéu por la presión: “Lo silbaron y se bloqueó”

Ex médico del Real Madrid habla del bloqueo de Emerson

El Real Madrid es uno de los clubes en los que no solamente los jugadores ponen a prueba sus condiciones técnicas y físicas de alto nivel sino también las cuestiones mentales. El ex jefe del departamento médico de la institución señaló a un futbolista de roce internacional que no resistía la presión cuando el equipo jugaba en condición de local.

“Me acuerdo cuando un jugador famoso, Emerson era, el público empezó a pitarle y pitarle. Y un día vino y dice ‘no, por favor, no; yo no puedo salir, no puedo salir a jugar’. Se bloqueó y no pudo salir a jugar más en el Bernabéu ”, fue la revelación de Alfonso del Corral, responsable del cuerpo médico del plantel profesional del Madrid en la temporada 2006/2007 en la que militó Emerson Ferreira da Rosa.

El técnico de turno en aquella campaña fue el italiano Fabio Capello, quien después de ese episodio y pedido expreso del jugador, tuvo que alinearlo solamente en encuentros en los que el Real actuaba fuera de casa. “El entrenador lo utilizaba para jugar en campos contrarios pero en el Bernabéu se bloqueaba y no podía jugar. Estas son realidades que he vivido en los veintitantos años que he estado al frente de los servicios médicos del Real Madrid”, añadió del Corral en una entrevista concedida al programa Los Otros de Movistar+.

El brasileño Emerson duró apenas una temporada en el Real Madrid (Shutterstock)

Lo extraño es que el oriundo de Pelotas (Río Grande duo Sul) no era un juvenil cuando tuvo que vestir la camiseta merengue. Más bien todo lo contrario: arribó con 30 años y completa experiencia en su espalda, tras sus conquistas con el Gremio (4 títulos incluida la Libertadores del 95), Bayer Leverkusen, Roma (dos títulos locales) y Juventus. Incluso contaba con roce internacional por los compromisos con la Selección de Brasil, con la participación en los Mundiales de Francia 98 y Alemania 2006 (se perdió Corea-Japón 2002 por una lesión).

Con la insignia del Madrid se bordó una estrella: la de la liga española en esa temporada antes de ser traspasado al Milan de Italia, donde conquistó una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en Japón contra Boca.

Hace un tiempo, Emerson se fijó en Casemiro, el actual centrocampista brasileño que se ganó un lugar como titular en el club capitalino hace rato: “Creo que es lo más parecido a mí en este momento. Defiende mucho más de lo que yo estaba acostumbrado, aunque también hubo veces que me tocó apoyar en labores ofensivas”. Lo concreto es que tras la declaración del ex médico, parece haber una diferencia abismal en la mentalidad de uno y otro brasileño.

