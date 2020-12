Después del escándalo, la terna arbitral y los jugadores del PSG y del Basaksehir se hincaron en protesta contra el racismo

El gesto de PSG y Basaksehir contra el racismo

Un día después de que abandonaron la cancha en un acto de protesta, los jugadores del París Saint-Germain y el Basaksehir de Estambul regresaron al estadio Parque de los Príncipes y se hincaron junto a los árbitros en una muestra de unidad contra el racismo.

Cuando se reanudó el partido de la Liga de Campeones el miércoles, Neymar exhibió su clase, marcó tres goles y le aseguró sin apuros al PSG el liderazgo del grupo al superar 5-1 al Basaksehir.

Pero el resultado fue algo secundario, especialmente debido a que el PSG ya había asegurado avanzar a los octavos de final. El martes, los jugadores abandonaron el terreno de juego en un acto de solidaridad sin precedentes en el torneo, debido a que el cuarto árbitro, el rumano Sebastian Coltescu, profirió un término racista para identificar a Pierre Webó, integrante del cuerpo técnico del Basaksehir.

El futbolista del Paris St Germain Neymar viste una camiseta que dice No al Racismo en el calentamiento antes de la reanudación del partido por el Grupo H de la Liga de Campeones frente al Basaksehir de Estambul, en el Estadio Parque de los Príncipes, París, Francia - Diciembre 9, 2020 REUTERS/Charles Platiau

Este miércoles los jugadores salieron al campo a calentar portando camisetas con la leyenda “No al racismo”. Posteriormente se juntaron para hincarse con los cuatro integrante del grupo arbitral, y que reemplazaron a los que trabajaron el martes.

Neymar estuvo entre los jugadores que levantaron el puño en el círculo central e inclinó la cabeza de forma pensativa. Los árbitros también portaron las camisetas, con los logos de ambos equipos por los dos lados. Además, se desplegaron pancartas en el estadio con mensajes contra el racismo, escritos en inglés y francés, y otro en apoyo a Webó, quien también portó una camiseta al calentar con el equipo.

"París en contra del racismo", el mensaje que se vio en una bandera en el estadio Parque de los Príncipes

El encuentro fue reiniciado con el reloj marcando 13 minutos con 30 segundos, y el Basaksehir por cobrar un tiro libre. Ese fue el momento en el que se suspendió el encuentro con el marcador 0-0 después de que los jugadores salieron de la cancha. Una vez que reinició el encuentro, Basaksehir no tuvo respuesta para Neymar.

Por su parte, Kylian Mbappé, quien fue la otra gran figura al marcar dos tantos, se manifestó fuertemente contra el racismo.

“Estoy orgulloso de lo que se hizo el martes. Se ha dicho mucho, pero en realidad no hay nada mejor que las acciones. Estamos cansados del racismo, y no queremos volver a pasar por esto nunca más. Todos somos seres humanos, y lo que pasó (el insulto del cuarto colegiado) era intolerable. La gente está harta y había que hacer algo. No nos decepcionó no jugar. Tomamos esa decisión. Estamos orgullosos. Porque, al dejar pasar este tipo de cosas, hacemos que la gente crea que es normal. Pero no debe ser así”, expresó el francés en diálogo con Téléfoot.

El insulto racista del cuarto árbitro a un colaborador de Basaksehir

El martes, el partido entre el Paris Saint-Germain y el Estambul Basaksehir, por la sexta fecha del Grupo H de la Liga de Campeones de Europa, fue suspendido a los 16m del primer tiempo por un insulto racista del cuarto árbitro a un asistente del equipo turco.

El término “negro” con el que el cuarto árbitro del choque en París, el rumano Sebastian Colescu, identificó al asistente técnico de Basaksehir Pierre Webo, motivó que los jugadores de ambos equipos se marcharan, en repudio, a los vestuarios.

“Cuando hablas de alguien blanco no dices ese blanco, ¿por qué le dices ‘negro’ cuando se trata de alguien negro?”, le recriminó al árbitro el jugador visitante Demba Ba.

"El negro de allá", el insulto racista del cuarto árbitro en PSG - Basaksehir

El episodio se generó cuando Colescu quiso identificar a Webo para una sanción disciplinaria del árbitro principal, Ovidiu Hategan. “El negro de allá. Andá y fijate quién es. Es el negro que está allá. No es admisible que se comporte así”, fue la polémica frase. El Basaksehir escribió en sus redes sociales “no al racismo” y Paris Saint Germain replicó el mensaje desde sus cuentas.

Luego de que ambos planteles se retiraran a los camarines, se confirmó que el encuentro se reanudará este miércoles con una terna arbitral nueva. El presidente del Basaksehir turco había anunciado que sus jugadores no saltarán a la cancha si el 4º árbitro, acusado de insultos racistas hacia un miembro del club estambulista, no se marcha.

“¡El cuarto árbitro ha dicho ‘negro’ delante de todo el mundo! Si el cuarto árbitro es apartado del partido, volveremos a jugar. Si sigue en la cancha, entonces el Basaksehir no volverá”, declaró Göksel Gümüsdag al canal de la televisión turca TRT Sport.

LA SECUENCIA COMPLETA DEL INSULTO RACISTA Y LA SUSPENSIÓN DE PSG-BASAKSEHIR

Con información de AP.