Los tres goles de Neymar en la victoria del PSG y la frase que hizo temblar al Barcelona

El triplete de Neymar para el PSG

Cuando parecía que el último subcampeón no iba a estar en la segunda fase, el París Saint-Germain logró reponerse a tiempo y, con una contundente goleada por 5-1 ante el Basaksehir, terminó como líder de su grupo de la Champions League. Claro que la razón por la que el elenco francés se encuentra en octavos de final del certamen tiene nombre y se llama Neymar Jr.

El brasileño de 28 años ya había sido clave la semana anterior en la importante victoria de su equipo en condición de visitante ante el Manchester United por 3-1 al despacharse con un doblete y así conseguir reponerse en la tabla de posiciones que lo tenía con pocas chances de meterse entre los 16 mejores debido a las dos derrotas sufridas.

Este miércoles, luego de que el cotejo ante el club turco se reanudara tras la suspensión de ayer a raíz de unas palabras presuntamente racistas proferidas por el cuarto árbitro hacia el colaborador Pierre Webó, Ney se volvió a poner la capa de superhéroe y tuvo una actuación magnífica.

A los 20 minutos de juego, el número ‘10′ del elenco local recibió de espaldas una habilitación de Marco Verratti y se sacó su marca con un exquisito caño para luego rematar al arco y que la pelota se meta en el ángulo superior izquierdo para marcar el 1-0.

Neymar es uno de los goleadores de la Champions con 6 gritos REUTERS/Charles Platiau

Apenas unos minutos después, el delantero surgido del Santos volvió a decir presente en el marcador tras un rápido contraataque. Rafinha le cedió un balón filtrado y, mano a mano con el arquero Fehmi Mert Günok, Neymar no perdonó y puso el 2-0.

El ex Barcelona no solo brilló desde lo futbolístico sino también por su compañerismo, debido a que a los 42 minutos su elenco contó con un penal a favor y, siendo él el encargado de la ejecución, decidió cederle la oportunidad a Kyllian Mbappe, quien no marcaba por Champions desde hace un año. El francés le retribuyó el gesto con el gol y así ampliaron la ventaja por 3-0.

Ya en el complemento, cuando el resultado parecía ya liquidado, Neymar volvió a dar la nota con un nuevo derechazo desde la puerta del área y otro golazo, con el que se despachó con un hattrick. De esta manera, el atacante es uno de los goleadores del certamen con 6 gritos, misma cantidad que Haaland, Morata y Rashford.

Claro que el desenvolvimiento del astro paulistano no fue solo dentro de la cancha, sino también a la hora de declarar ante los micrófonos. Cuando desde la transmisión oficial fueron a entrevistarlo debido a que fue el mejor jugador del partido, Ney aprovechó para ratificar que su deseo es continuar en el PSG y, rápidamente, los fanáticos asociaron su frase a una indirecta para Lionel Messi.

“Estoy muy feliz aquí en París. Estoy muy feliz en el club, con mis compañeros. La idea de irme no se me pasa por la cabeza. Tenemos una muy buena relación, en ver qué pasará en el futuro”, expresó una vez terminado el encuentro.

A esta nuevo intención de permanecer en París se le suman las viejas palabras dichas por el brasileño cuando se le consultó por la Pulga. “¿Messi? Intentaremos jugar juntos el año que viene. Es lo que más quiero. Volver a difrutar en la cancha con él”, había manifestado.

De esta manera, la decisión de Neymar de quedarse en el equipo, agregada al anhelo de volver a compartir cancha con el rosarino de 33 años, hacen ilusionar a los hinchas con poder volver a ver a ambos cracks jugando juntos pero con la camiseta del conjunto parisino.

Más sobre este tema:

La divertida situación en la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa

“Paris unido contra el racismo”: así lució el estadio del PSG en el partido frente a Basaksehir

Ni Lionel Messi ni Diego Maradona: quién es el deportista más mencionado en la historia de la música