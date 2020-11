Marcelo Gallardo no quedó conforme con el rendimiento de River y le envió un dardo a la organización de la Copa de la Liga Profesional

Marcelo Gallardo en el Libertadores de América (Foto: TELAM)

River empezó la Copa de la Liga Profesional con ciertas dudas. El sorpresivo debut con derrota frente a Banfield y la angustiosa victoria contra Rosario Central significaron un llamado de atención en un equipo que se jacta de ser uno de los mejores del país y del continente.

“En estos dos primeros partidos la imagen que solemos dar no fue la habitual, pero algunos intentarán tratar de analizar sólo estos dos partidos y yo trato de mirar los seis partidos que jugamos. En estos dos últimos no jugamos bien, no funcionamos como habitualmente lo hacemos y está bueno decirlo. Somos conscientes y eso es importante. Hoy nos tocó no jugar bien y ganar. A veces pasa que jugamos bien y no lo hacemos. Tenemos que tener un equilibrio. Ir sumando competencia e ir manteniendo el nivel. Ha sido bueno lo de la Libertadores y no lo del torneo local. Ahí tenemos que inyectarnos con otra energía”, analizó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio de Independiente.

En su argumento, el estratega del Millonario aseguró que en los compromisos internacionales sus dirigidos han tenido “una buena dinámica con presencia futbolística y física”, pero en los dos últimos correspondientes al ámbito doméstico los notó “un poco imprecisos”.

“En los últimos partidos nos han llegado. Banfield fue muy efectivo porque no es que llegó muchas veces. Analicé tres veces el partido. No jugamos bien y no es que Banfield fue superior: nos equiparó en el juego, nosotros no fluimos y en situaciones fue parejo. No es que nos llegan mucho más. Y hoy sí hubo una tendencia a que el partido fuera para cualquiera de los dos lados. No tuvimos el control del juego y cuando pasamos a tener un hombre de más, ahí fue donde tendríamos que haber tenido más tranquilidad, generamos situaciones pero también nos generaron”, explicó el DT. Y agregó: “Cuando reconocés que no jugaste bien, que fuimos irreconocibles con lo que somos. Tenemos que achicar los márgenes de error. Quiero trabajar sobre eso, nada más”.

“Tenemos que ser equilibrados. En general somos confiables, pero en estos dos partidos no lo fuimos tanto. No tuvimos el control del juego. Siempre nos llegan, porque somos un equipo que piensa en el arco de enfrente y que intenta construir los ataques. Y la mayoría de los equipos nos juega así, tratando de cortar los circuitos de juego y de bloquear funcionamiento”, detalló el Muñeco.

Como River es uno de los participantes de la Copa de la Liga Profesional que más jugadores fueron convocados (no solo por la selección argentina, sino también por otros países de la región), Napoleón le envió un punzante dardo a la organización del certamen local por darle continuidad a en la fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022: “Nosotros nutrimos a las selecciones. Eso también te hace pensar que a nuestro torneo local ésto claramente le resta importancia. Si querés tener a todos tus jugadores para darle importancia al campeonato y no los tenés... No considero que sea injusto, pero sí darle la relevancia que merece”.

SEGUÍ LEYENDO

River venció a Rosario Central y sumó su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional

La gran polémica en River-Rosario Central: por qué estuvo mal expulsado Laso

Lionel Scaloni sumó a un nuevo convocado a la nómina para enfrentar a Paraguay y Perú