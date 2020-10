Karim Benzema, íntimo: “Antes jugaba para Ronaldo, ahora estoy libre”

Benzema y Ronaldo se entendían a la perfección en el Real Madrid

El rol de Karim Benzema en la ofensiva del Real Madrid cambió por completo desde la salida de Cristiano Ronaldo. El francés es junto a Sergio Ramos uno de los referentes del plantel y la principal arma de ataque de Zinedine Zidane. Sin embargo, mientras CR7 vestía de merengue, su papel pasó a ocupar un segundo plano ya que debía jugar para él, y así lo reconoció en una reciente entrevista.

“El delantero tiene que saber hacer muchas cosas, no solo goles. Si estoy en el campo y meto un gol pero no toco el balón en noventa minutos... Con mi juego yo quiero mostrar otra cosa del delantero. Es difícil, pero poco a poco”, reconoció en el programa Universo Valdano de Movistar+.

Por otra pate explicó cómo modificó su juego al compartir equipo con el portugués: “Estaba él para meter los goles, cambié mi juego para jugar con él. En Lyon jugaba de otra manera. Ahora estoy libre en el campo, me gusta tocar el balón. Con Cristiano cambié, jugué para él”.

El portugués se fue a la Juventus y Benzema tomó el rol de goleador - EFE

“Tenía un chico que metía el doble o triple de los goles y te tienes que adaptar. Yo pensé que no pasaba nada, que tenía que cambiar mi juego, dar más asistencias. Dejé de lado mi alma de querer meter goles”, agregó.

“La gente pensaba que solo metía goles pero también sabía dar el balón, hacer todo. Es el delantero modelo. Yo he aprendido de Zidane y de Ronaldo”, remarcó el delantero galo.

Benzema analizó también cómo fue su adaptación al club blanco tras llegar desde el Olympique de Lyon: “Estaba muy contento de firmar pero no estaba mentalizado en qué significaba el Real Madrid, Madrid, el equipo, la gente, la presión... cuando estaba en Lyon estaba un poco protegido por el presidente”.

El nueve madridista se definió como un “delantero moderno” que puede ‘hacer muchas cosas en el campo’ y que ha ido ganando peso en la plantilla: “Son muchos años, soy el tercer capitán. Hay diferentes capitanes. Sergio es el capitán fuera y dentro. Yo lo soy más en el campo aunque a veces en el vestuario cuando tengo que hablar, hablo. Pero eso es más cosa de él, lo tiene desde pequeño. Yo hablo mucho en el campo, ayudo, porque es donde me siento bien”.

Benzema es el referente de ataque del Real Madrid- EFE

Ahora trabaja a las órdenes de su compatriota Zinedine Zidane: “Me ayudó mucho fuera y dentro del campo cuando estaba Ancelotti y después como entrenador. Es un entrenador pero aún tiene cosas de jugador y es fácil para nosotros entenderlo. Nos transmite calma, serenidad. Se ve en el campo. Cuando encajamos un gol es muy tranquilo, no va a gritar y a meter presión”.

Por último, preguntado acerca del hecho de no ir convocado con su selección, respondió: "Creo que en la selección todos los jugadores quieren jugar. Nunca tuve una explicación, creo que son cosas de arriba. Lo bueno para mi es que puedo descansar y concentrarme en el Madrid

“Que fueran campeones no me dolió. Claro que quería ser campeón del mundo pero me dolió más no tener las explicaciones que el hecho de que ganasen el Mundial. Pregunté, no me respondieron y ya está. Me centro en mi club, en mi vida en Madrid y listo”, afirmó.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La reveladora historia del día que Messi estuvo a un paso de firmar con el Chelsea: “Quería jugar con Mourinho”

Edinson Cavani recordó el fuerte cruce que tuvo con Lionel Messi: “Soy muy calentón cuando me dicen cosas que duelen”

Los 10 fichajes más caros del mercado de pases