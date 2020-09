El emotivo mensaje de Sofía Balbi a Luis Suárez tras su debut soñado con el Atlético de Madrid

Sofía Balbi le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram

Luis Suárez es oficialmente el nuevo goleador del Atlético de Madrid y así lo demostró en su presentación con la camiseta rojiblanca. Enfundado en la camiseta número 9, el uruguayo aportó dos goles y una asistencia en 20 minutos para darle la victoria a su equipo por 6-1 en el primer partido de la liga para el cuadro colchonero.

Atrás quedó la despedida que protagonizó en Barcelona, en donde rompió en llanto al asegurar que “aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos”. Atrás quedaron los días de incertidumbre sobre cuál iba a ser su futuro y si contaría en el once inicial de Ronald Koeman.

La entidad madrileña ya disfruta del tercer máximo goleador histórico del conjunto azulgrana, al igual que su esposa Sofía Balbi, quien le dedicó un emotivo mensaje tras su debut.

“Esto es lo que vos te mereces!! Que lindo volver a verte reír! Grande Pá, te amamos”, fueron las tiernas palabras que escribió la montevideana en su cuenta de Instagram junto a una foto de su marido festejando uno de los dos tantos que le convirtió al Granada.

Balbi también había usado sus redes sociales para despedirse de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi después de que se anunciara la partida del Pistolero: “¡Y cuando creí que ya no tenia más lagrimas me encuentro esto! No saben lo que los vamos a extrañar. Gracias por tanto tanto de lo que dijiste y por todo lo que nos queda por vivir... ¡Esto no lo rompe nada ni nadie! Los quiero, los adoro”.

El futbolista de 33 años también se pronunció en su cuenta oficial después de estrenarse en el Wanda Metropolitano: “Debut soñado ganando y ayudando al equipo! Muchísimas gracias a todos por el apoyo de siempre!”.

Nunca antes el atacante uruguayo había debutado en Europa con los registros que lo hizo en el Atlético de Madrid, dos goles y una asistencia en el 6-1 al Granada, el tercer mejor estreno de la Liga de la historia del equipo rojiblanco y el mejor desde 1955.

Una exhibición impactante para un goleador indudable, uno de los mejores del mundo en los últimos tiempos, que se estrenó con su nuevo equipo como nunca lo había hecho con los anteriores. Ni con el Groningen (2006-07) ni con el Ajax (de 2007-08 a 2010-11) ni con el Liverpool (2011-12 a 2013-14) ni con el Barcelona (en 2014-15 hasta 2020).

En el primero tardó seis encuentros en inaugurar su cuenta hasta octubre de 2016; en el segundo lo logró al segundo duelo, en agosto de 2007; en el tercero lo consiguió al quinto choque, en marzo de 2011; y en el último, el conjunto azulgrana, marcó su primer gol al sexto partido de competición oficial.





