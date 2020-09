“Esto no lo rompe nada ni nadie”: Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi se despidieron tras confirmarse la partida de Suárez del Barcelona

Una de las fotos que compartió Antonela con Sofía Balbi en sus redes

“Fueron familia para nosotros”. La frase resume cualquier otra explicación más extensa. Antonela Roccuzzo le escribió un texto de despedida a su amiga Sofía Balbi y a su esposo, el goleador uruguayo Luis Suárez que acaba de cerrar su partida al Atlético de Madrid en medio de un clima de tensión con el Barcelona. La empresaria y pareja de Lionel Messi decidió utilizar sus redes sociales para describir ante el mundo el vínculo estrecho que unió a ambas familias.

“Bolu, amiga hermana... Gracias por tantos años compartidos, por tantas risas, tantos mates y charlas interminables, fueron familia para nosotros...”, inició el texto Antonela desde su Instagram, la misma vía que eligió el futbolista rosarino para despedir a su compañero y amigo con un mensaje que también apuntó hacia la dirigencia de la entidad Blaugrana.

“No tengo palabras para decirte lo mucho, muchísimo que te voy a extrañar. A vos y a tu hermosa familia”, reconoció con varios emojis de corazones rotos. “¡Gracias por tanto! Y que la vida nos siga regalando momentos juntos y seguro nos reencontramos pronto. Te quiero, los quiero. Todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa”, concluyó.

El posteo que compartió Antonela Roccuzzo dedicado a Sofía Balbi y su familia

Si bien el mensaje que compartió la Pulga fue el que más se viralizó, Anto había decidido expresarle su cariño a Balbi unas horas antes que su pareja. El posteo, que rompió la barrera del millón de “me gusta”, estuvo acompañado por varias fotos de ellas juntas y también de una postal de las dos parejas durante el casamiento de los uruguayos que se celebró a fines del 2019.

“¡Y cuando creí que ya no tenia más lagrimas me encuentro esto! No saben lo que los vamos a extrañar. Gracias por tanto tanto de lo que dijiste y por todo lo que nos queda por vivir... ¡Esto no lo rompe nada ni nadie! Los quiero, los adoro”, le respondió entre los comentarios la propia Balbi, quien tiene tres hijos junto con el futbolista uruguayo

Suárez, Balbi, Roccuzzo y sus hijos en una de las últimas vacaciones que compartieron (Foto: Grosby Group)

No es una relación más de amistad. El vínculo es tan estrecho que en el 2017 Suárez y Balbi sorprendieron a la familia Messi en medio de su luna de miel en unas paradisíacas playas de Antigua y Barbuda. Por entonces, compartieron juntos una parte de ese descanso que tenía como objetivo celebrar la unión que habían realizado días antes los rosarinos. Balbi y Roccuzzo también llevaron adelante durante un tiempo un emprendimiento que mantuvieron durante unos años.

Leo no fue tan formal en su mensaje de despedida a su amigo. El posteo que realizó sumó más de 4 millones de adhesiones a la hora de haberlo subido y tuvo un tono muy crítico dirigido al presidente del Barcelona Josep María Bartomeu: “Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”.





Noticia en desarrollo...

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Lionel Messi despidió a Luis Suárez con un duro mensaje contra el presidente del Barcelona

Cinco transferencias por 43 millones: la particular estrategia que implementó Barcelona en el mercado de pases