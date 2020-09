Un parque temático, una sociedad con el fútbol argentino y potenciar al Barcelona y al Real Madrid: los próximos objetivos de La Liga de España

La Liga de España comenzó sin la presencia del Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Atlético Madrid





No jugó el Barcelona. Tampoco el Real Madrid, el Sevilla, ni el Atlético Madrid. Sin embargo, La Liga de España inició su temporada con siete encuentros que cautivaron a los fanáticos de todo el mundo. La continuidad de Lionel Messi con la camiseta del Blaugrana llevó tranquilidad a la organización, que se entusiasma con el posible arribo de Kylian Mbappé a la Casa Blanca para que la marquesina luzca con las estrellas más codiciadas del momento.

En diálogo con Infobae , Marc Terradas, responsable de La Liga en Conosur, analizó cómo fue el comienzo de la competición y reconoció que el escenario ideal para el torneo es que el Merengue y el Culé mantengan su hegemonía de títulos con breves períodos de sequía para que aparezcan los equipos de menor jerarquía en la lucha por alguna corona.

—Empezó La Liga sin sus principales protagonistas ¿Cómo vivieron este inicio atípico?

—Lo más curioso de la jornada fue el cambio de las fechas, ya que no pudimos jugar el lunes y el viernes, como teníamos programado. Hay que dejar en claro que no se trata de un capricho, sino que hay un objetivo detrás en el que se intenta brindar un producto premium durante cuatro días de la semana, para que los patrocinadores y las señales televisivas puedan tener mayor presencia durante ese tiempo. También tenemos muy en cuenta a las plataformas digitales y los nuevos medios de comunicación que nos permiten generar contenido para los fanáticos.

—¿Afectó en algo la situación que se vivió entre Messi y el Barcelona? ¿Hubiera afectado su salida del club?

—Claro que afecta, pero no desde el punto de vista económico, porque hay contratos que ya están firmados. En cambio, si se modifican las fechas de los partidos y no nos permiten organizar partidos los viernes y los lunes, sí podría tener una repercusión económica a largo plazo. Hemos tenido una medida cautelar, que probablemente sea favorable, para poder tener los encuentros los días que deseamos; pero estamos a la espera de los argumentos de la Real Federación Española de Fútbol, que se basan en las complicaciones que podrían tener los aficionados en ir a los estadios los lunes y los viernes. Pero como en este contexto los partidos se desarrollan sin público, creemos que no habrá inconvenientes.

—Fue llamativo un comienzo sin el Real Madrid, ni el Barcelona

—Son los caballos de batalla. Son los equipos que mueven más espectadores, junto con el Atlético Madrid y el Sevilla. A pesar de ello, creo que tuvimos partidos muy interesantes como el derby valenciano, donde el Valencia, con un equipo muy renovado y muchos canteranos, dio un golpe sobre la mesa y demostró cómo es que quiere jugar esta temporada. Creo que es uno de los candidatos a tener en cuenta, y podría ser un ejemplo para muchos equipos argentinos. En un momento en el que las cosas no están tan bien económicamente, cuando se afianza un proyecto a largo plazo en la cantera, se pueden lograr los resultados deseados. También hay que destacar el triunfo del Granada contra el Athletic de Bilbao, que invita a generar mayor expectativa en lo que será su primera participación en la Europa League, y al Huesca, que ha hecho un gran trabajo en la casa del Villarreal.

—En el momento de conformar el calendario, ¿miran lo que sucede en competiciones de otros países?

—Nosotros buscamos que los partidos de mayor interés estén bien distribuidos. Por eso, el 25 de octubre tendremos al Barcelona contra el Real Madrid y en diciembre el derby madrileño. Tratamos de coordinar los calendarios para que se genere el mayor interés posible y podamos captar los mayores niveles de audiencia. Lo ideal es tener muy buenos espectáculos durante todo el año. Sin embargo, enfocamos el primer clásico para el mercado asiático y el de la segunda vuelta para el mercado español y americano.

—Entonces se espera que continuará habiendo partidos matutinos (mediodía de España) para llegar a Asia...

—Sí, en la primera jornada tuvimos el triunfo del Betis en su visita a la casa del Alavés. Como en septiembre todavía se registran temperaturas calurosas, dependemos un poco de ello. La idea es que los partidos tengan los mismos horarios de la temporada pasada para que todos los aficionados del mundo tengan la posibilidad de verlos en directo.

—¿Cuándo creen que podrá volver el público a los estadios?

—Mira, recientemente estuve viendo la NFL y pasó algo muy curioso, porque en Florida pudieron llevar público y en Los Ángeles tuvieron que inaugurar el estadio más caro de la historia sin afición. Para nosotros es muy importante la presencia del público en los estadios. No sólo por lo atractivo del espectáculo y el calor de la gente, sino también por los beneficios que le genera a los clubes. Pero esto no depende de nosotros. Es algo que le corresponde al gobierno español, aunque estemos trabajando en conjunto para elevar distintas propuestas y se pueda asistir a los partidos en directo lo antes posible. Imagino que será algo gradual.

Marc Terradas, responsable de La Liga (Conosur)

—En las últimas horas Kylian Mbappé le comunicó al PSG su intención de irse del club y uno de sus posibles destinos es el Real Madrid. Esto podría podría jerarquizar al torneo, pero también marcaría más diferencia entre los poderosos y los más débiles. ¿Ustedes prefieren que haya dos equipos con estrellas internacionales o que sea un certamen más parejo en el que puedan consagrarse campeones cuatro o cinco candidatos?

—Creo que no existe la competición perfecta. Te pongo de nuevo el ejemplo de la NFL, que es la organización deportiva que más dinero mueve en el mundo. Ahí los equipos son súper competitivos, pero de un año a otro cambian los Playoffs completamente y nunca se han repetido los campeones de una temporada a la otra. Es muy pareja, pero al mismo tiempo también sufren muchas lesiones sus jugadores; los períodos más productivos de los protagonistas no superan los tres años y es un producto de que no se ha internacionalizado. Con la NBA pasa algo parecido: son muchos partidos que llevan al desinterés en la temporada regular. No hay nada que sea perfecto. En nuestro caso, siento que tendremos un gran año, porque la ausencia de público favorecerá a los equipos que habitualmente llevan menos gente y habrá un mercado de pases mucho más austero, lo que podría equiparar a los competidores. Sin embargo, creo que el Barcelona y el Real Madrid son dos locomotoras que van a seguir siendo los líderes. Para mí, lo ideal sería que cada diez años los títulos se los dividan cuatro cada uno y que los dos años restantes aparezca un tercer equipo que pueda ganar, como un Atlético Madrid, Sevilla o Valencia. Tal vez con la Premier League pasa algo distinto, donde pueden haber diversos campeones en 5 años, como Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United y Arsenal.

—¿Cuáles son los próximos objetivos para el futuro?

—Tenemos muchos proyectos en China. Como la Premier League perdió un contrato audiovisual muy importante, queremos aprovechar nuestra capacidad de crecimiento. También haremos parques temáticos de La Liga para que los fanáticos puedan experimentar experiencias distintas más allá de lo que viven en los estadios. Se trata de un acuerdo estratégico que busca ligar fútbol y entretenimiento a través de varias experiencias, digitales y físicas. Un proyecto innovador que abre un nuevo camino en el mundo del entretenimiento deportivo y los parques y resorts temáticos. Es un proyecto ambicioso y a largo plazo que contará con tres fases: una primera, que cuenta con una inversión de 10 millones de euros, engloba la experiencia digital y un restaurante tematizado que estará listo durante la temporada 2021/22. La segunda fase incluirá el diseño y desarrollo de una nueva atracción tematizada de La Liga y llevará una inversión de 40 millones; y la última fase está planificada para la creación de un parque temático dentro del resort de PortAventura World que consistirá en una inversión de 100 millones de euros. Por otro lado, queremos organizar un torneo escolar en Sudamérica, que será postergado para el año que viene por el tema de la pandemia y renovar nuestros vínculos con la Liga Profesional de fútbol de Argentina, para que ambas competiciones se potencien, ya que nos retroalimentamos muy bien.

—¿Qué análisis podés hacer de que en la Argentina todavía no haya regresado el fútbol?

—Me da pena, porque todos queremos que vuelva el fútbol argentino. Sabemos la importancia que tiene este deporte en los argentinos, pero hay que entender que el coronavirus ha llegado en un momento muy difícil. Además, se ha cambiado la estructura con la presencia de Marcelo Tinelli que, gracias a su capacidad creativa, puede elevar la marca a un nivel superior.

—¿Imaginás que esta crisis económica globar puede generar un mayor éxodo de jugadores argentinos a Europa?

—No sólo a Europa, que es lo que mayor temor me genera. El fútbol argentino está ante uno de sus mayores retos de su historia. Es un país que hace 12 años era el mejor torneo del continente y en este contexto han aparecido ligas como las de México o Estados Unidos que están invirtiendo muchísimo dinero en el fútbol, con una economía mucho más poderosa. Argentina deberá resolver cómo fijar objetivos para poder equipararse con Brasil o Europa, porque es un fútbol que es seguido por todo el mundo gracias a la pasión con la que se viven los partidos. No creo que la solución sea paralizar las actividades.

