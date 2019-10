Uno de los aspectos más curiosos que se dio durante las primeras fechas se remite al liderazgo del Real Madrid a pesar de su inestabilidad. Deslucido en la Champions League (fue goleado por el PSG y empató 2-2 de local con el Brujas), Zinedine Zidane decidió contar en la mayoría de sus compromisos con James Rodríguez y Gareth Bale, dos figuras que no estaban en la consideración del DT durante la pretemporada. “Cuando estaba Valdano de entrenador (entre 1984 y 1987) la prensa decía que no iba a contar con Amavisca y Zamorano; y ambos fueron los jugadores más importantes de ese período. En el fútbol dos y dos no son cuatro”, recordó Sanz.