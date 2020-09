Segundo amistoso para Lionel Messi con el nuevo Barcelona de Ronald Koeman: rival, hora y todo lo que hay que saber

Lionel Messi y el Barcelona se preparan para el estreno de la temporada en España (REUTERS/Albert Gea)

Se acerca la segunda prueba de la pretemporada para el nuevo Barcelona de Ronald Koeman. Con la presencia entre los convocados de Lionel Messi, pero sin Luis Suárez, que continúa trabajando separado del grupo a la espera de resolver si continuará en el equipo o finalmente jugará en club, el conjunto culé disputará un nuevo amistoso. Esta vez será frente al Girona, que milita en la segunda división del fútbol español.

El partido, que comenzará a las 14 (hora argentina) y a las 19 en España, será transmitido por el canal Barça TV y se jugará en el estadio Johan Cruyff. El árbitro del encuentro será Albert Ávalos Martos.

La de esta tarde será la segunda presentación para el equipo de Koeman. El pasado sábado, en lo que fue el estreno para el DT neerlandés en el banco del Barcelona, su equipo superó sin dificultades al Gimnástic por 3-1. Messi participó en los primeros 45 minutos y completó una participación productiva para los catalanes: intervino sobre todo partiendo desde el costado derecho pero teniendo libertad absoluta e influyendo también en los carriles centrales. No estuvo muy enfocado en la portería rival -ejecutó un remate muy desviado en el final de la etapa–, pero sí estuvo bastante participativo en la gestación.

Para el enfrentamiento de esta tarde en España contra Girona, Koeman eligió a estos 23 futbolistas para la nómina del local: Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Nelson Semedo, Piqué, Sergio Busquets, Griezmann, Messi, Dembélé, Lenglet, Jordi Alba, Braithwaite, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Junior Firpo, Coutinho, Aleñá, Trincao, Pedri, Riqui Puig, Araujo, Cuenca y Konrad.

Es importante destacar que, al igual que sucedió hace 96 horas, el bosnio Miralem Pjanic, que arribó proveniente de Juventus, y Jean-Clair Todibo, no son parte de los convocados. Lo mismo sucederá con los jugadores lesionados Marc-André Ter Stegen, Ansu Fati y Samuel Umtiti. Un caso similar al de Suárez es el que atraviesa Rafinha Alcántara: el mediocampista brasileño no es tenido en cuenta por Koeman y se espera que sea cedido o transferido antes que termine el mercado de traspasos. Los juveniles Ilaix y Miranda, que estuvieron ante el Nástic, no serán de la partida en este nuevo amistoso preparatorio.

El otro apellido resonante que no está en la nómina es Arturo Vidal, que ya habría concretado su salida con destino al Inter de Milán, pero que todavía no viajó a Italia.

Según informaron los medios de Cataluña, el probable equipo titular para el encuentro estaría compuesto por Neto; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Riqui Puig, De Jong; Messi, Coutinho, Dembélé; y Griezmann. Koeman mantendría el esquema 4-2-3-1 que se vio en el debut, pero impulsaría un cambio significativo: el brasileño Coutinho, que viene de ser campeón de la Champions League con el Bayern Múnich y que se quedará en Barcelona para jugar la temporada, estaría desde el arranque para acompañar al número 10 en la línea de ataque detrás del delantero francés campeón del mundo en Rusia 2018.

El primer partido oficial para el Barcelona de Koeman y Messi será el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. Por la jornada 3 de La Liga, el equipo culé recibirá en el Camp Nou al Villarreal.

Amistoso: Barcelona vs Girona

Hora: 14 (hora argentina) y 19 (hora en España)

Estadio: Johan Cruyff, Ciudad Deportiva del Barcelona

Una postal de Messi contra el Gimnástic (REUTERS/Albert Gea)

