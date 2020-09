Sale a la luz el nuevo secreto de Cristiano Ronaldo para seguir vigente a los 35 años

Cristiano Ronaldo viene de superar la barrera de los 100 goles con Portugal (REUTERS)

Cristiano Ronaldo nunca se conforma, siempre va por más. El cinco veces ganador del Balón de Oro sumó un nuevo récord a su larga lista en las últimas horas: el portugués, a los 35 años de edad, superó la barrera de los 100 goles con su selección y se convirtió en el primer europeo en lograr y quedó a tiro de una impactante marca mundial (a sólo ocho de alcanzar al israelí Ali Daei, que aportó 109 tantos y es el máximo artillero a nivel selecciones.

CR7, para mantenerse durante más de una década en la elite del fútbol, siempre priorizó el cuidado personal. La alimentación, el buen descanso y el constante entrenamiento (incluso por fuera de las prácticas con sus equipos) son la base del éxito.

Giorgio Barone, el encargado de cuidar a Cristiano Ronaldo en sus comidas (@chef_barone)

Con el correr del tiempo, el delantero siempre sumó una nueva pieza a su staff. El diario Marca fue el encargado de develar el último secreto de Cristiano Ronaldo para mantenerse al ciento por ciento. El deportista decidió contratar a uno de los mejores chefs del planeta para que esté atento a su dieta en todo momento. Según el rotativo español, el hombre de Juventus acordó a principios de este año con el cocinero italiano Giorgio Barone, quien controla todos los movimientos del futbolista, pero también de su pareja Georgina Rodríguez y de todos sus hijos, las 24 horas del día. Al especialista en pastas no es la primera vez que se lo vincula con un jugador, en el pasado acompañó a estrellas como Alberto Aquilani (ex Roma, Liverpool, Juventus y Milan), Massimo Ambrosini (ex Milan y Fiorentina), Stefano Sensi (actualmente en Inter) y Kevin Prince Boateng (ex Milan, Tottenham y Barcelona).

Una de sus principales características es que le gusta elegir cada mañana el mejor producto del mercado para elaborar sus platos, teniendo en cuenta lo que solicita cada cliente. Además, cuenta con su propia marca de vino. Desde inicios del 2020 Barone se convirtió en una pieza importante del staff de CR7. En distintas oportunidades se lo pudo ver junto al atacante en su casa en Turín o incluso arriba de un yate, en las recientes vacaciones de la familia Ronaldo.

Cristiano Ronaldo contrató un chef para que controle su dieta las 24 horas del día (@cristiano)

Aunque al igual que todos sus trabajadores el italiano firmó un contrato de confidencialidad para no divulgar nada acerca del núcleo más íntimo del luso, hace dos años el chef Luis Lavrador, encargado de la alimentación de la Selección de Portugal, develó algunos detalles de la dieta que lleva adelante el máximo goleador histórico del Real Madrid. “Nunca falta fruta fresca, cereales integrales, proteína magra y muchas ensaladas”, explicó. El portugués también tiene una debilidad por los pescados, especialmente por el besugo, el pez espada y la lubina

El cocinero también mencionó que Ronaldo, por la mañana, suele beber jugos de fruta naturales, preferentemente de pera, manzana y piña, además de ser muy amante del café y comer cereales integrales. En los entrenamientos -también durante los partidos- se hidrata mediante bebidas isotónicas especiales preparadas con menos azúcar que las marcas comerciales -contienen una mezcla de hidratos de carbono para potenciar su resistencia y vitamina B12 para combatir la fatiga-.

No es una novedad lo obsesivo que es Cristiano Ronaldo por el trabajo y por buscar la perfección. Carlos Tevez, con quien compartió el ataque en Manchester United, lo dejó en claro con una anécdota: “Yo llegaba al club temprano, entrenábamos a las nueve y yo llegaba 7:30. Él ya estaba en el gimnasio. Entonces, ¿qué decís vos? Bueno, voy a llegar a las siete, a este lo cago. (Al día siguiente), siete de la mañana, él en el gimnasio. Voy 6:45. Llego y él ya estaba en el gimnasio, no lo podía cagar nunca, el tipo es un enfermo, siempre estaba antes que yo”.

