Comienza La Liga de España: la guía más completa con las figuras, protocolos, TV, innovación tecnológica y todo lo que hay que saber

Arranca La Liga de España en una versión que acaparará la atención de todos los aficionados del mundo. Se encienden las luces, se sube el telón y la pelota comenzará a rodar con el duelo que protagonizarán mañana en Andalucía el Granada y el Athletic de Bilbao.

Será la 90ª temporada de la competición ibérica, considerada la saga más larga de la historia. Tras el episodio que paralizó al planeta sobre el futuro de Lionel Messi y sus deseos de abandonar al Barcelona, las emociones se expresaron de inmediato cuando el astro argentino confirmó que continuaría con la camiseta del Blaugrana.

Vuelve el fútbol fascinante con las mejores estrellas del planeta. La alfombra roja está dispuesta para que comience uno de los mejores espectáculos del mundo. No existe serie con 38 capítulos semejantes, ni con 90 temporadas de emisión, que puedan hacerle sombra. Emoción, tensión, entretenimiento, pasión, finales inesperados... partido tras partido.

La nueva edición contará con novedades tecnológicas y audiovisuales que harán olvidar que el espectáculo se desarrolle con la ausencia de público. Estrellas del pasado de la talla de Iker Casillas, Andrés Iniesta, Fernando Sanz, Fernando Morientes, Samuel Eto’o, Diego Forlán, Gaizka Mendieta y Luis García han manifestado su ansiedad por el regreso del torneo y han brindado sus conceptos sobre cuáles serán los equipos que animarán el certamen.

En el mismo sentido, celebridades internacionales como Eva Longoria o Luis Fonsi también confesaron su deseo del estreno del campeonato que paralizará al planeta a través de sus redes sociales.

EL CALENDARIO

Como el Barcelona y el Real Madrid concluyeron más tarde la temporada pasada por sus compromisos en la Champions League, ambos equipos comenzarán el certamen unas fechas más tardes que el resto de sus competidores. Una situación similar a la que atravesará el Sevilla, campeón de la Europa League, que su compromiso contra el Atlético Madrid por la primera jornada fue programado para el 12 de enero del 2021.

Por lo tanto, el duelo de los catalanes frente al Elche y el del Merengue contra el Getafe en el Santiago Bernabéu fueron postergados. De esta manera, Ronald Koeman comenzará su proyecto deportivo del Blaugrana en la tercera fecha, cuando el Culé reciba al Villarreal, mientras que el defensor de la corona lo hará en la segunda jornada cuando viaje a San Sebastián el domingo 20 de septiembre para medir sus fuerzas frente a la Real Sociedad.

Por su parte, el Sevilla, que le ganó la final al Inter en Alemania, comenzará su participación contra el recientemente ascendido Cadiz, en lo que se espera un gran cruce de andaluces.

En un principio estaba pautado que la competición se iniciara el viernes, pero la organización comunicó a último momento que la primera jornada se ajustará para el fin de semana para evitar alguna desventaja deportiva que pueda surgir.

TV

Los partidos serán transmitidos por las señales de ESPN y DirecTV para toda la región latinoamericana. A continuación se detalla la programación de la primera jornada con los horarios de Argentina:





PARTIDOS IMPERDIBLES

Sin dudas los clásicos son los cruces más esperados por los fanáticos. El primer choque entre el Barcelona y el Real Madrid se dará en el Camp Nou el 25 de octubre, en el marco de la séptima jornada, mientras que la revancha en el Santiago Bernabéu será el 11 de abril de 2021 en la trigésima fecha.

El derby capitalino, en tanto, tendrá su primer enfrenamiento el 13 de diciembre (fecha 13) en el Wanda Metropolitano, y el desquite en La Casa Blanca será el 7 de marzo de 2021 por la fecha 26.

Los duelos más esperados de La Liga

Además de los espectáculos que protagonizarán las potencias europeas, La Liga también contará con otros clásicos cargados de pasión. Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco son regiones en donde el fútbol se vive con una pasión incalculable. Y los duelos entre los vecinos suponen un desafío en el que se pone en riesgo el orgullo de cada ciudad.

Lo llamativo es que para todos estos compromisos, la organización dispuso que se jueguen con una pelota distinta. A diferencia del resto de los encuentros, los partidos destacados de cada jornada tendrán un balón amarillo que le recordará a los protagonistas que en la cancha se jugarán algo más que los tres puntos.

Los clásicos de Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco son otros duelos imperdibles

Temporada 90 de La Liga de España 5

LAS FIGURAS A SEGUIR

La continuidad de Lionel Messi en el Barcelona significó un plus adicional para los amantes del Blaugrana. El astro rosarino y mejor jugador del mundo buscará revertir la floja campaña del pasado, en la que el equipo de Quique Setién no ha cosechado ni un título, para demostrar su vigencia y jerarquía. A su lado estarán Gerard Piqué, quien cuidará la última línea para intentar desactivar el peligro que puedan generar sus rivales, y Antoine Griezmann, quien luchará para conformar la sociedad que no pudo gestar en la temporada anterior.

En el Real Madrid, Karim Benzema promete dar pelea por el premio del Pichichi, mientras que Zinedine Zidane hará todo lo posible por recuperar a Eden Hazard, quien no tuvo mucho protagonismo en la edición pasada debido a una lesión. Ellos estarán bajo el liderazgo de Sergio Ramos, uno de los mejores centrales del planeta que aporta seguridad, experiencia y goles.

Diego Simeone, en tanto, contará con la calidad del portugués Joao Félix en el Colchonero para mantenerse en la lucha por el título que hace entusiasmar a todos los simpatizantes albirrojos. La jerarquía de Saúl y la solvencia de Jan Oblak son otros argumentos que despiertan la ilusión del Aleti.

Benzema, Hazard, Messi, Joao Felix, Piqué y Joaquín serán los protagonistas estelares de La Liga

En el sur de España la llegada de Manuel Pellegrini al Betis entusiasma con la posibilidad de acceder a una competición internacional. Para ello el entrenador chileno tendrá como herramienta principal la capacidad de Joaquín, quien se convirtió en una bandera del conjunto andaluz. En la vereda opuesta, Jesús Navas trasladará su velocidad para llevarle alegrías al Sevilla. Más allá de la conquista en la Europa League, los de Julen Lopetegui no se conforman con nada e irán por más.

Oblak, Griezmann, Navas, Saúl y Ramos serán otros artistas estelares que buscarán su protagonismo en la temporada 90

LAS PROMESAS

Más allá de las estrellas internacionales que acapararán la atención de los fanáticos, en la nueva temporada habrá intérpretes que buscarán un lugar en la marquesina central, a pesar de su juventud. Ansu Fati, quien ya lo demostró en la selección de España, podría convertirse en una pieza clave en el renovado Barcelona de Ronald Koeman.

Rodrygo quiere consolidarse en el Real Madrid para transformar esa promesa en una realidad; el noruego Martin Ødegaard intentará seguir demostrando lo que hizo en la Real Sociedad en el Merengue. El japonés Take Kubo cargó de expectativas a los simpatizantes del Villarreal y Kong In Lee hará todo lo posible por llevar al Valencia al primer plano nacional.

LAS NOVEDADES TECNOLÓGICAS

A horas del comienzo de la competición, La Liga ha dado a conocer las novedades en materia audiovisual. Son iniciativas que llegan como respuesta a la situación excepcional que causa la pandemia del Covid-19 y que hace que los partidos se desarrollen sin la presencia de público.

Las innovaciones se han implementado principalmente en torno a dos grandes bloques: el desarrollo de grada y audio virtuales y la parte visual, vinculada a las posiciones de las cámaras y las nuevas imágenes que ofrecerán a los espectadores. Ambas se llevarán a cabo con la ayuda de partners y serán implementadas por la empresa Mediapro.

“Hemos llevado a cabo estas mejoras en la transmisión audiovisual para que los aficionados puedan disfrutar de los partidos. Contamos con partners a nivel mundial para ofrecer una gran experiencia audiovisual. Estamos en una situación excepcional, pero para nosotros ha sido fundamental poder adaptarnos y ofrecer una retransmisión pionera a nuestros seguidores”, explicó Javier Tebas, presidente de La Liga.

Temporada 90 de La Liga de España 4

PROTOCOLO

El inicio de la nueva temporada ha sido posible en gran medida gracias al trabajo de los organizadores en conjunto con las autoridades sanitarias del país europeo. Entre otros aspectos, se elaboró un protocolo metódico que consistió en 6 fases. Del mismo modo que se estableció cuando se reanudó la actividad en España, se aplicó un tiempo prolongado de pretemporada minuciosamente ajustada a la nueva realidad que soporta la sociedad, en la que involucró a todos los clubes y futbolistas.

CURIOSIDADES

La Liga ha sido la protagonista de la apertura de la Bolsa de Nueva York al inaugurar su sesión con el tradicional Opening Bell de la mano de su presidente, Javier Tebas, y el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair.

El toque de campana del New York Stock Exchange (NYSE) se produjo de forma remota a causa del coronavirus, un acontecimiento de relevancia mundial que contó con la imagen de todos los escudos de los clubes de la primera división ibérica, siendo la primera vez en la historia que una liga europea y una entidad deportiva española protagonizan el momento.

