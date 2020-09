Ronaldo habló de sus fiestas en el Real Madrid: el método de Florentino Pérez para impedirlas y el cumpleaños que “quedó en la historia”

Ronaldo llegó en el 2002 al Real Madrid y compartió plantel con otras grandes estrellas como David Beckham (Foto: Shutterstock)

Ronaldo Nazário marcó una época en el fútbol mundial. Producto de su talento y su frescura, brindó destellos de alto vuelo y sólo las reiteradas lesiones le impidieron dirigirse hacia el panteón de los mejores de la historia. El brasileño, hoy presidente del Valladolid de España, también es recordado por su alegría fuera del campo de juego y las fiestas que organizaba en su época como jugador.

“Después de los partidos ganados sí me gustaba celebrar... Y como ganábamos siempre, era un problema. Pero hay mucha más leyenda de lo que realmente fue”, revivió entre risas en una entrevista que le brindó al programa Universo Valdano que conduce el ex futbolista argentino Jorge Valdano.

“Lo que no lograba, era controlarte a ti. (Florentino) Te ponía a los de su propia seguridad en la puerta y tú los regateabas a todos igual”, le recordó Valdano, quien fue director deportivo del Merengue (1999/03) y también director general (2009/11) de esa entidad. “Alguno entraba en la fiesta...”, le devolvió el brasileño con una carcajada dando a entender la complicidad que alcanzó con aquellos encargados de evitar que celebrara.

“Hay una leyenda alrededor que de lo que era realmente. Alguna vez he podido hacer una fiesta de más, pero no era así. Yo siempre he sido muy responsable, siempre he intentado no perjudicar a mi físico, mi cuerpo”, advirtió el brasileño.

“Aparte que mi cumpleaños fue un cumpleaños que quedó en la historia como el más famoso de los cumpleaños...”, dijo sobre esa mítica fiesta. “La llegada del autobús fue horrible...”, reconoció. “Contribuyó a la leyenda seriamente”, le advirtió Valdano. “Sí, sí...”, reconoció el brasileño con una sonrisa.

Hace algunos meses, su ex compañero Iván Helguera recordó algunos detalles de esas famosas fiestas: “A Roberto Carlos y Ronaldo les gustaba más salir, pero tampoco salían todos los días. Yo estuve en una fiesta de cumpleaños con mi mujer y cuando empezaron a aparecer autobuses de señoritas, me dijo mi mujer que nos vayamos para casa y a Figo igual. Fue en la casa de Ronaldo”.

Ronaldo con su pareja durante un descanso en Mykonos, Grecia, en el 2004 (Foto: Shutterstock)

El brasileño brilló en el club madridista entre 2002 y 2007, etapa en la que logró conquistar la Copa Intercontinental y dos títulos locales. "Fue una época espectacular. Real Madrid y Madrid es la mejor combinación de ciudad y equipo que uno puede encontrar en la vida”, señaló.

El legal goleador también contó las particulares cargadas que le hacía su compatriota Romario, a quien tuvo como compañero en la selección brasileña: "Romario era tremendo conmigo. Me pedía café cada dos por tres. Después del entrenamiento me daba sus zapatillas para limpiar. Y todo delante de todos, claro”.

A los 43 años, el Fenómeno se dedica a comandar el club Valladolid al que compró definitivamente hace un año atrás. Sobre su espalda cuenta con una nutrida trayectoria con presencias en el Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter, Milan, Corinthians y el mencionado Madrid. También dejó un legado con la camiseta de su país: ganó dos mundiales (1994 y 2002) y dos Copa América (1997 y 1999).

Actualmente, Ronaldo es presidente y dueño del Real Valladolid de España (Foto: Reuters)

