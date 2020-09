Zanetti sobre el pase de Lautaro Martínez al Barcelona: “Por ahora forma parte del presente y del futuro del Inter” REUTERS/Sergio Perez

Luego de confirmar la presencia de Lionel Messi, aunque sea por un año más hasta que finalice su contrato, desde Barcelona piensan en cómo reforzar el centro del ataque del nuevo proyecto de Ronald Koeman, sobre todo después de que el DT le comunicó a Luis Suárez que no será tenido en cuenta. Es así que todos los caminos conducen a Lautaro Martínez y de qué manera el Blaugrana seducirá al Inter de Milán para quedarse con la ficha del argentino.

Sobre este tema habló Javier Zanetti, leyenda y actual vicepresidente de la institución italiana, que dejó bien en claro que por el momento el ex Racing seguirá en el cuadro Neroazzurro. “No se va a ir. Por ahora, forma parte del presente y del futuro del Inter. Es parte del patrimonio del club como muchos otros jóvenes. Ha crecido muchísimo y esperemos que siga creciendo”, declaró sin dudarlo al ser consultado por la posible venta del Toro, en diálogo con el programa 90 Minutos, de Fox Sports.

El Pupi destacó el buen presente del futbolista de 23 años en Italia y confía que su rendimiento allí lo ayudará también a afianzarse en la Selección de Lionel Scaloni. “A mi me pone muy contento el presente de Lautaro porque hice mucho para que se haga esta operación. Cuando uno se fija en un jugador joven y mira su futuro, esperábamos que Lautaro tenga este crecimiento. Lo que está haciendo en estos dos años que lleva en Italia es muy bueno, me pone contento tanto por el Inter como por la Selección. Ojalá tengamos un nueve para muchos años, lo deseo de corazón”, agregó.

El Pupi reconoció que Lautaro está feliz en el Inter y que por el momento no hay intenciones por parte del club de venderlo via REUTERS

Las palabras del dirigente del Inter fueron interrumpidas por Oscar Ruggeri, quien le consultó por la cláusula que dispone Martínez (111 millones de euros) y cómo es el manejo entre los clubes en esos casos y si hay “códigos”, a lo que Zanetti respondió: “Hay respeto por parte de los clubes, después bien se sabe que en el fútbol hay dinámicas diferentes que se van viviendo día a día. Hay jugadores que tienen cláusulas y si viene un club y paga hay poco por hacer. En este caso Lautaro está muy bien en el Inter y yo lo noto que está feliz”.

Por otro lado, al ex lateral derecho le consultaron sobre la posibilidad de haber incorporado a Lionel Messi si finalmente acordaba su salida del Barcelona. “Soy sincero, no existía esa posibilidad. Después de todo lo que pasó con está pandemia, no solo el Ínter, muchos clubes en el mundo han quedado afectados. Ahora tratamos de vender para después comprar. Hace un año que empezamos este nuevo desafío con Antonio Conte como entrenador, el campeonato pasado fue muy bueno. No se pudo ganar al final pero hemos crecido mucho. Queremos continuar lo que se empezó, mejorar, que no va a ser fácil, pero el Inter va a ser protagonista el próximo torneo”, explicó.

Siguiendo el hilo acerca de lo ocurrido con la Pulga en el club catalán, el Pupi rememoró una situación similar que le tocó vivir cuando le ofrecieron irse del Inter, donde jugó casi 20 años. “Tuve la posibilidad de irme a otros clubes, pero en la balanza pesa como uno se siente en el lugar que está. Y pasa también por un discurso familiar. En el Inter siempre me sentí como en mi casa, con muchas responsabilidades. En los primeros diez años solo ganamos una Copa UEFA, fueron difíciles esos años, pero estaba confiado en que el momento nuestro iba a llegar. Por más que en ese momento estuvo la tentación de un club grande, yo siempre puse en la balanza la familia, el bienestar y que no podía irme del Inter sin dejar mi huella. El tiempo me dio la razón”, concluyó quien terminó levantando 16 títulos con el Neroazzurro, entre ellos una Champions League en 2010.

Otras 5 frases de Zanetti:

Qué le llamó la atención de Lautaro antes de ficharlo: “Con el talento solo no alcanza. Uno cuando se fija en un jugador tan joven como en el caso de Lautaro, ya lo veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo. Ayudó la relación que yo tengo con Milito, que es casi un hermano. Cuando apareció en Primera, ya se perfilaba que iba a tener un gran futuro. Uno notaba que para su tan joven edad tenía una madurez importante. A mi me pone contento el presente de Lautaro porque, cuando pensaba hace dos años, pensaba en este tipo de crecimiento y rendimiento. Estoy feliz por como Lautaro se está comportando adentro y afuera de la cancha”.

La chance de que trabaje para la Selección: “He tenido varias charlas en AFA con Chiqui y con otros dirigentes pero siempre deje bien en claro que mi posición en el Inter no me permitía poder trabajar en este momento en Argentina. Cuando vos asumís una responsabilidad tenés que estar día a día en ese lugar. Me ofrecí a dar una mano por todo lo que significa para mi el futbol argentino”.

Quién debe ser el '9′ de la Selección: “Hoy por hoy, el nueve de la Selección es Lautaro y no porque jugue en el Inter, sino porque la realidad indica que es un gran atacante y seguramente lo va a hacer muy bien. Eso no quiere decir que los demás no puedan jugar. La suerte que tenemos es que Argentina siempre tiene buena materia prima y eso hay que aprovecharlo. Ojalá esta nueva camada que está asomando pueda darnos la alegría que esperamos, porque venimos de varios años de lucha. Hay que apoyar a este cuerpo técnico y a los jugadores, hay que ser hinchas de la Selección”.

Cómo se siente después de retirarse: “Me siento respetado, que es la cosa más linda que te puede pasar. Todos los que amamos el fútbol e hicimos una carrera tan larga como en mi caso, lo más lindo que te puede pasar es que el ambiente del fútbol te respete. Eso no tiene precio porque no te lo regala nadie”.

Su sueño frustrado: “Me hubiese gustado jugar en Independiente porque es mi club desde chico. Tuve suerte de jugar en inferiores y tengo un grupo de Whatsapp con la camada ’73. Soy hincha de Independiente y me tocó vivir una de las mejores épocas en la que ganó todo. Fui muy feliz viviendo eso”.

