Luis Suárez lanzó un contundente mensaje en las redes en medio de los rumores de su salida del Barcelona

Desde que llegó Ronald Koeman al FC Barcelona, empezó a tener cada vez más fuerza el rumor de que Luis Suárez iba a ser uno de los jugadores descartados para el nuevo ciclo en el club blaugrana. Y al parecer el delantero uruguayo ha colmado su paciencia y decidió salir al cruce de las últimas noticias con un contundente mensaje en las redes sociales.

Suárez, de 33 años, quien lleva seis temporadas en el Barça y ha sido fuertemente vinculado con la Juventus en el vigente mercado de pases, ha utilizado su cuenta de Instagram para exponer sus sensaciones en medio de tantas especulaciones.

“Mientras salen Fake News, yo...”, escribió el artillero charrúa, quien aparece en una foto muy sonriente y utilizó algunos emojis de felicidad y alegría, como insinuando que no hace caso a las informaciones que ha directamente calificado de “falsas”.

Luis Suárez se entrena en el Barça mientras que en Italia suena cada vez con más fuerza como refuerzo de la Vecchia Signora, donde podría compartir ataque con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala. El periódico La Gazzetta dello Sport informó incluso que tiene una oferta para embolsar 16 millones de euros anuales.

No obstante, aunque Koeman le comunicó personalmente que no iba a contar con él para la próxima temporada y que la Juve tendría serias intenciones de contratarlo, ahora la desvinculación de Suárez del conjunto catalán no está garantizada. Este mensaje se suma también a la permanencia del argentino Lionel Messi, que también tenía pensado marcharse, por lo que el futuro es incierto.

Según informó Mundo Deportivo, Suárez todavía no ha negociado con el vigente campeón de la Serie A porque primero tiene que cerrar su salida del Barcelona. También el jugador uruguayo debe superar una prueba de nivel de italiano que le permita obtener la ciudadanía de ese país para no ocupar plaza de extracomunitario.

Por otra parte, el diario Sport reveló que así como El Pistolero ha congelado la operación con Juventus, también el Atlético Madrid de Simeone se ha fijado en él como recambio de Álvaro Morata, si es que el delantero español sigue su carrera en otro equipo. Por lo pronto, Luis Suárez continúa entrenándose con el Barça y cumpliendo su contrato profesional y el abanico de posibilidades es cada vez más incierto.

