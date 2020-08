Una leyenda del Arsenal cuestionó a Messi: “Ya no es el mejor del mundo y es una gran riesgo ficharlo por tanto dinero”

Lionel Messi recibió una dura crítica por su intención de irse del Barcelona (@FCBarcelona_es)

La decisión de Lionel Messi de irse del Barcelona y buscar nuevos rumbos para su carrera ha despertado el interés de clubes poderosos de Europa como el Manchester City o el PSG. Sin embargo, hay quienes piensan que el delantero argentino ya no está en su mejor momento y que estos equipos cometerían un gran error al contratarlo. Tal es el caso de Paul Merson, histórico jugador del Arsenal de Inglaterra, quien criticó la actualidad de la Pulga y puso en alerta a las instituciones interesadas en él.

“Messi ya no es el mejor jugador del mundo. ¿Vale la pena pagar 500 millones de libras esterlinas para ver el final?”, se preguntó el ex futbolista en una columna que hizo para el diario inglés Daily Star. Luego, agregó: “No me malinterpreten, Messi fue el mejor jugador del mundo, pero los tiempos cambian y él hoy es una sombra de lo que supo ser. No quiero verlo jugar como lo hizo ante el Bayern Munich. Eso fue fútbol cercano al retiro”.

A la hora de dirigirse a los clubes interesados en contratar al rosarino, Merson señaló: “Es un gran riesgo ficharlo ahora por tanto dinero, cuando sus mejores días ya han pasado. No se puede advertir por televisión, pero cuando lo ves en persona, él literalmente está parado en la cancha. Nunca he visto algo así. Camina mirando alrededor y esperando que la pelota le llegue”.

Paul Merson brilló en el Arsenal y jugó en la selección de Inglaterra (S Meddle/ITV/Shutterstock)

El ex jugador planteó que, cuando le llega el balón, “Messi aún puede hacer cosas geniales”, aunque reiteró que “ya no es el de hace cinco años”. “Cristiano Ronaldo aún logra números estelares y se ha ido a desafiarse a sí mismo a otro país”, sostuvo a la hora de comparar al argentino con el astro portugués.

Para Merson, hoy hay otros jugadores que se destacan y que le hacen sombra a La Pulga, tales como el belga Kevin De Bruyne o el polaco Robert Lewandowski. Además, consideró que cualquier equipo que quiera contratarlo va a tener que acomodarse a él en lo futbolístico y en lo económico. “Si va al City y jugadores que se esfuerzan como De Bruyne o Raheem Sterling ven que él no, ¿eso no causará conflictos?”, se preguntó.

Finalmente, el ex Arsenal esbozó la posibilidad de que Messi realmente no quiera irse del Barcelona. Aunque, en caso de que sea cierto, le advirtió que le costará encontrar un club que lo contrate por el alto costo de su ficha y que, además, deberá aceptar una rebaja en su contrato. “Yo me pregunto si al final todo esto es un juego para ganar en una puja de poder con el Barça. Messi podría terminar no yéndose a ningún lado”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las revelaciones del primo de Messi en pleno conflicto con el Barcelona: cómo cree que será su salida y en qué club encajaría mejor

Carlos Bianchi le ofreció un consejo a Lionel Messi en medio de su crisis con el Barcelona

Arturo Vidal disparó contra la dirigencia del Barcelona y explicó por qué perdieron 8-2 ante el Bayern

Un jugador del Barcelona habría pedido la N° 10 de Messi si se confirma su salida del club