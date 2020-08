Carlos Bianchi le ofreció un consejo a Lionel Messi en medio de su crisis con el Barcelona

Carlos Biancho se refirió a la actualidad de Lionel Messi

La decisión de Lionel Messi de irse del Barcelona conmovió al mundo del deporte y se convirtió en el tema más debatido de los últimos tiempos. Este hecho se convirtió en materia de opinión para distintos especialistas y Carlos Bianchi, uno de los entrenadores más exitosos de la historia argentino,se sumó a quienes dieron su punto de vista respecto de la actualidad de la Pulga.

“Messi es Messi, y fue el mejor jugador que vi, aunque Pelé fue Pelé y lo mismo pasa con Maradona y Cruyff. Pero no hay que olvidarse de que Messi tiene 33 años y hoy un Mbappé de 21 años no se sabe si no es el mejor atacante del mundo. El asunto es que vaya donde quiera ir él, donde se sienta bien. Al fútbol hay que jugar donde uno se siente cómodo, no todo es dinero”, recalcó el Virrey en diálogo con el programa partidario Vélez670.

Bianchi comparó la situación que atraviesa La Pulga con la decisión que él debió tomar cuando decidió regresar a la Argentina para retirarse: “River y Boca me daban mucho mas que Vélez, pero yo dije ’voy a terminar mi carrera donde la comencé a los diez años’ y la terminé en ese lugar. Después volví para ser DT y tener otra carrera, con otras ideas, pero el dinero llega un momento en el que deja de ser lo más importante, gracias a dios”.

Messi le comunicó al Barcelona su intención de irse del club (EFE/Alberto Estévez/Archivo)

Muchos son los clubes que se han anotado en la carrera por quedarse con la ficha de Messi a partir de su decisión de dejar el Barça, pero Manchester City de Inglaterra y PSG de Francia parecen ser lo que cuentan con más chances de hacerse con los servicios del rosarino. Bianchi contó que suele ir al Parque de los Príncipes a ver al equipo de Thomas Tuchel debido a que está radicado en París. Y, sobre la chance de que la Pulga pueda sumarse al cuadro que perdió la final de la Champions League hace tan solo una semana, dijo: “El asunto es dónde lo mete (el DT)”.

Este domingo, de acuerdo a lo esperado, Lionel Messi no se presentó en las instalaciones del Barcelona. Para esta jornada, el plantel tenía programada la realización de pruebas físicas y los test de PCR como antesala al primer entrenamiento del ciclo del holandés Ronald Koeman como DT, que será mañana lunes. En el seno del Barcelona no sorprendió la decisión de Messi de no concurrir, debido a que anticipaban que esa sería parte de su estrategia legal luego del burofax enviado el pasado martes. De esta manera, el capitán presiona para ejecutar su cláusula de salida.

