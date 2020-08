Arturo Vidal disparó contra la dirigencia del Barcelona y explicó por qué perdieron 8-2 ante el Bayern Múnich

Arturo Vidal criticó a la directiva del Barcelona (Reuters)

El Barcelona está pasando las horas más convulsionadas de sus últimos años. Desde la humillante caída ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League, el equipo ha sufrido un cambio de entrenador, el pedido de salida de Lionel Messi y un fuerte reclamo de la afición para que renuncie el presidente, Josep Maria Bartomeu. Como si esto fuera poco, esta domingo se conocieron unas declaraciones duras de Arturo Vidal para la dirigencia del club azulgrana que esta semana comenzará la pretemporada de cara a la campaña 2020/21.

El chileno dialogó con el periódico de su país La Tercera y fue contundente al señalar a la directiva de la institución y al cuerpo técnico de Quique Setién por lo que fue el desempeño de la temporada pasada, en la que el equipo no sumó títulos. “Fue muy doloroso no estar en la final y cómo se dio. Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar; pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo”, reconoció con respecto al partido ante el Bayern Múnich que acabó con el marcador 8-2.

Al ser consultado puntualmente por ese partido, fue sincero: “Han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel, al final te pasa la cuenta cuando enfrentas a un equipo ordenado, un equipo que tiene la mentalidad ganadora, con jugadores que físicamente se preparan, y que tenían un sistema de juego muy fuerte; eso pasa factura cuando uno está débil de cabeza y de energía, eso nos pasó”, señaló en una clara referencia al sistema de trabajo de Quique Setién, quien acordó su salida tras la derrota.

El ex técnico del Betis tenía un sistema de ejercitación para sus planteles en el que el aspecto físico no era lo primordial. Método que evidentemente no le resultó cuando enfrentó a un conjunto mejor preparado. Además, en la semana previa a la reanudación de la Champions League, medios españoles habían filtrado el plan de trabajo del plantel, que estaba más enfocado en evitar lesiones musculares que en desarrollar aún más la fuerza y la agilidad de los jugadores.

Messi, Suárez y Vidal probablemente no vuelvan a jugar en el Barcelona (Reuters)

A su vez, Vidal apuntó contra la identidad propia del Barcelona, que según él necesita actualizarse a los tiempos actuales para poder ganar títulos: “El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar... El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”.

En este contexto, insistió: “Barcelona tiene que cambiar muchas cosas. Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean juveniles. No porque (los juveniles) no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados”.

Por último, el chileno de 33 años aseguró estar a disposición de Ronald Koeman, aunque según los medios españoles es uno de los futbolistas que el club planea vender. Es tal vez por eso, que el mediocampista aprovechó para halagar a Andrea Pirlo: “Era increíble cuando jugaba, imagínatelo como entrenador. Si me llama él o la Juventus, yo feliz, pero uno tiene que estar tranquilo. Si pasa, pasa. Le tengo mucho cariño a la Juventus y a Andrea”.

