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Mario Delgado resalta avances educativos a nivel nacional tras concluir el ciclo escolar 2025-2026

El titular de la SEP enfatizó que estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

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El secretario de Educación Pública destacó el compromiso del Gobierno de México
El secretario de Educación Pública destacó el compromiso del Gobierno de México. (Cortesía)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, felicitó a las niñas, a los niños, jóvenes y adolescentes mexicanos por culminar exitosamente sus estudios tras culminar el ciclo escolar 2025-2026 y exhortó a seguir con su preparación estudiantil.

De la misma forma, el secretario de Educación destacó que, gracias a la política de bienestar impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, las becas educativas ya se otorgan a estudiantes de nivel primaria, secundaria, Educación Media Superior y, cada vez, a más jóvenes de Educación Superior mediante la Beca Gertrudis Bocanegra, vigentemente anunciada en Zacatecas para el beneficio de más de 40 mil universitarios.

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Mario Delgado Carillo indicó que este cierre de ciclo escolar consolida avances fundamentales de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), entre ellos: la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, que permitió efectuar valoraciones integrales a 10.8 millones de estudiantes de primaria, quienes ya cuentan con un expediente digital de salud escolar.

“Sigue avanzando la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y se sigue haciendo realidad el derecho a la educación, que promueve la presidenta de la educación, les deseamos felices vacaciones a todas y todas”, dijo el secretario de Educación Pública.

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Asimismo, explicó que miles de alumnas y alumnos están canalizados para recibir atención nutricional, odontológica y atribución a lentes gratuitos, aparte de fortalecer durante el ciclo estudiantil la promoción de hábitos saludables, principalmente con la eliminación de la comida chatarra en las instituciones.

El titular de la SEP Resaltó el programa de Becas para el Bienestar que ya alcanzan los 22 millones de estudiantes en todo el país
El titular de la SEP Resaltó el programa de Becas para el Bienestar que ya alcanzan los 22 millones de estudiantes en todo el país (Cortesía)

Mario Delgado también informó que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) mejoró cerca de 73 mil planteles, mientras que las becas para el Bienestar alcanzan ya a 22 millones de estudiantes en todo el país. Incluso, resaltó los avances históricos a favor del magisterio, con un incremento salarial del 9 por ciento, el nombramiento de 200 mil docentes y la congelación de la edad mínima de jubilación.

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que las Oficinas de Enlace Educativo registraron avances importantes en relación a infraestructura escolar, programas de becas, alfabetización, fortalecimiento de la educación media superior y superior, así como en la asignación transparente de plazas docentes, acciones que consolidan el derecho a una educación pública, gratuita, incluyente y de excelencia.

Mario Delgado resaltó que estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno de México con el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional (SEN), a través de una estrecha coordinación con los gobiernos estatales para ampliar la cobertura, optimizar los espacios educativos y garantizar que más niñas, niños, adolescentes y jóvenes permanezcan en los salones de clase.

Logros durante el ciclo escolar 2025-2026

El titular de la SEP felicitó a las niñas por concluir el ciclo escolar con éxito
El titular de la SEP felicitó a las niñas por concluir el ciclo escolar con éxito (Cortesía )

Entre los progresos principales que dieron a conocer las autoridades educativas estatales, durante el cierre del ciclo escolar 2025-2026, se hacen notar la entrega de tarjetas de la Beca Universal Rita Cetina en los siguientes estados de la República: Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

A la vez, se construyeron nuevos institutos de educación media superior en la próximas entidades: Baja California, Estado de México, Sonora y Nayarit; aparte de la apertura de nuevas opciones de educación superior en Baja California Sur, Campeche y Tabasco, extendiendo las oportunidades de acceso para miles de estudiantes.

En materia de infraestructura educativa, se distingue la inversión del programa LEEN en el estado de Chiapas, con más de 2 mil 146 millones de pesos que serían destinados a más de 7 mil escuelas.

Del mismo modo, se manifiesta la rehabilitación de 980 planteles en Coahuila; la intervención de 995 escuelas en Jalisco; la renovación de 86 planteles en el Estado de México; las obras de modernización en escuelas de: Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así como la construcción y equipamiento de nuevos espacios educativos en Campeche, Nayarit y Tamaulipas.

Las entidades también reportaron sobresalientes resultados académicos y de inclusión. Por ejemplo, Chiapas fortaleció sus programas de alfabetización y anunció la implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra.

El titular de la Sep y la Presidenta de México destacan un ciclo escolcar exitoso
El titular de la Sep y la Presidenta de México destacan un ciclo escolcar exitoso (Cortesía)

El estado de Guanajuato consolidó su modelo de microcredenciales y formación para la empleabilidad; Puebla impulsó el fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y la estrategia de alimentación saludable.

Querétaro puso en marcha la campaña de atención socioemocional “Te Escucho, Me Importas”; Quintana Roo reforzó el equipamiento escolar. Mientras tanto, Nuevo León avanzó en la transparencia de los procesos de admisión a Escuelas Normales y en la coordinación entre instituciones educativas.

Asimismo, durante el ciclo escolar 2025-2026 se llevaron a cabo procesos transparentes de asignación de plazas y cambios de centro de trabajo en entidades como: Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, además de fortalecer la formación docente mediante: foros, mesas de trabajo y programas de capacitación continua, en congruencia con los principios de la NEM.

Ya para finalizar, Mario Delgado Carillo afirmó que, tras la conclusión del ciclo escolar 2025-2026, la SEP continuará impulsando acciones para garantizar una educación con justicia social, equidad y excelencia, fortaleciendo la infraestructura educativa, ampliando el acceso a las becas, impulsando la alfabetización y generando mayores oportunidades de desarrollo para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México.

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