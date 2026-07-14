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Daniel Quintero reaccionó a la nulidad de la formulación de cargos en su contra y pidió investigaciones: “Me persiguieron”

Una jueza concluyó que el ente acusador cometió varios errores al imputar al exalcalde de Medellín y a otros procesados

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En su momento, la Fiscalía imputó a Daniel Quintero por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE
En su momento, la Fiscalía imputó a Daniel Quintero por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE

El exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, se pronunció luego de que el Juzgado 22 Penal del Circuito de Función de Conocimiento en Medellín decretara la nulidad de la formulación de cargos que hizo la Fiscalía en su contra –y en contra de otros exfuncionarios de su administración y particulares– por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

La investigación contra el superintendente y otras personas está relacionada con la presunta restitución ilegal de un lote, que implicó la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín.

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El juzgado determinó que el ente acusador incurrió en errores que impidieron a los procesados tener acceso al debido proceso y garantizar su derecho a la defensa. Esto, debido a que no explicó con claridad los hechos jurídicamente relevantes y no sustentó adecuadamente de qué manera Quintero Calle y los demás investigados incurrieron en los delitos que les fueron endilgados.

“Se afecta el derecho al debido proceso y de defensa del ciudadano procesado, por lo que se decretará la nulidad de la formulación de imputación, no solo frente al procesado Fabio Andrés García Trujillo, por los delitos de prevaricato por acción (...) y peculado por apropiación, sino también frente a Daniel Quintero Calle, dado que los hechos jurídicamente relevantes fueron los mismos”, detalló la jueza 22 Penal en una audiencia que se llevó a cabo el 14 de julio de 2026.

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El exalcalde de Medellín celebró la decisión de la jueza –contra la cual la Fiscalía presentará recursos de apelación– y aseguró que todo el proceso penal constituyó un acto de persecución en su contra, al parecer, con fines netamente políticos.

En sus declaraciones, el superintendente señaló como responsables directos al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al ente acusador.

Fico y la Fiscalía de Medellín me persiguieron para sacarme del camino a la presidencia, dañar mi reputación y la de 14 personas inocentes por haber trabajado conmigo. Aguas Vivas es un contrato que firmó Fico el último día de su gobierno y que era abiertamente ilegal. Mi gobierno lo terminó”, detalló.

Quintero pidió a la Fiscalía que investigue a Federico Gutiérrez, a su equipo y a la Fiscalía de Medellín. También solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pida que se proteja a su familia.

En desarrollo...

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