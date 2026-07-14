Colombia

Senador electo del Centro Democrático negó que busquen votos del Pacto Histórico para llegar a la presidencia del Congreso: “Me da pena...”

Hernán Cadavid respondió a los rumores difundidos en redes sociales sobre presuntas reuniones entre la colectividad uribista y la senadora Martha Peralta, y defendió la autonomía de su bancada con miras a la instalación del Congreso

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El lunes 20 de julio el Congreso de la República iniciará un nuevo periodo legislativo, en el que se prevé que Abelardo de la Espriella llegue con mayorías - crédito Luisa González/REUTERS
El lunes 20 de julio el Congreso de la República iniciará un nuevo periodo legislativo, en el que se prevé que Abelardo de la Espriella llegue con mayorías - crédito Luisa González/REUTERS

El antioqueño Hernán Cadavid, actual representante a la Cámara y desde el lunes 20 de julio senador del Centro Democrático, aprovechó el alcance de sus redes sociales para rechazar, de manera categórica, las versiones que circulan sobre una supuesta búsqueda de votos de su colectividad con miembros del Pacto Histórico para asegurar la presidencia de la corporación y, por ende, la del Congreso de la República.

Cadavid le salió al paso de los rumores sobre posibles acercamientos de su bancada con integrantes del partido de izquierda, en especial, con la senadora Martha Peralta y negó que estén detrás de esos apoyos para impulsar, según versiones periodísticas, la aspiración de Honorio Henríquez. Lo anterior, tras la resistencia que causa el nombre de Alfredo Deluque, del partido de la U, en esta aspiración parlamentaria.

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“Me da pena desmentirlos. Pero lo que estás diciendo no es cierto. El Centro Democrático ni el Senador Honorio tiene reuniones con Peralta. Puedo entender la motivación de estos videos, pero ya está bueno de estar pateando al Centro Democrático sin sustento de esas afirmaciones”, respondió Cadavid al periodista Carlos Ayala, cercano al grupo del representante Daniel Briceño, que también es del partido de derecha.

Hernán Cadavid rechazó que estén buscando votos del Pacto Histórico
El senador electo Hernán Cadavid, del Centro Democrático, rechazó que estén buscando votos del Pacto Histórico para la presidencia del Congreso - crédito @hernancadavidm/X

La discusión sobre cuál debe ser el próximo presidente del Senado ha adquirido especial relevancia, pues para la colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez es claro que la cabeza de la mesa directiva debe recaer en uno de sus miembros, al ser partido de Gobierno, y por ello propuso a Henríquez como su principal carta: congresista y fundador de la colectividad, que desde 2014 está instalado en el órgano legislativo.

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Y es que según Ayala, como también lo indicó la periodista D’arcy Quinn, de La FM, en los últimos días se habría registrado un acercamiento entre la bancada uribista y la senadora Peralta, con el objetivo de sumar apoyos determinantes en la votación. Sin embargo, no solo en respuesta a este comunicador sino a otros personajes que han emitido el mismo interrogante, Cadavid fue vehemente en su respuesta.

El motivo, según Ayala, es que el Centro Democrático estaría dispuesto a negociar la presidencia de la Cámara que le correspondería a Briceño, como el congresista más votado el 8 de marzo. Todo con tal de que Deluque no llegue a esta dignidad, en el primer año de la nueva legislatura e incluso como motivo de venganza de la senadora Paloma Valencia hacia el exconcejal, por declaraciones sobre su fallida campaña presidencial.

Hernán Cadavid y su respuesta sobre polémica por nuevo presidente del Congreso
En este otro mensaje, el senador electo Hernán Cadavid expresó su respuesta sobre la polémica por la elección del nuevo presidente del Congreso - crédito @hernancadavidm/X

¿Por qué el Centro Democrático no apoya la elección de Deluque como presidente del Congreso?

En esta controversia, es claro precisar que al interior del Centro Democrático persiste un malestar por la figura de Alfredo Deluque, al que sectores afines al exmandatario Uribe Vélez señalan por su papel en la implementación del fast track legislativo tras el Acuerdo de Paz de 2016, así como por su postura frente al plebiscito en el que ganó el No, impulsado por esta colectividad. En otras palabras, es un personaje non grato.

Deluque, nacido en Riohacha (La Guajira), es abogado con una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones y una maestría en Derecho Económico Internacional, y ha sido un actor clave tanto en la Cámara como en el Senado. A su favor, vale destacar que es amigo personal del presidente electo De la Espriella, que a través de su ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, impulsa su candidatura.

Alfredo Deluque es el candidato del presidente electo Abelardo de la Espriella para llegar a la presidencia del Congreso - crédito Alfredo Deluque/Facebook
Alfredo Deluque es el candidato del presidente electo Abelardo de la Espriella para llegar a la presidencia del Congreso - crédito Alfredo Deluque/Facebook

Durante la administración de Gustavo Petro, a la que le restan 25 días, el congresista costeño ha tenido un perfil moderado desde la oposición, en contraste con otros miembros de su colectividad que apoyaron de manera frontal los proyectos del saliente jefe de Estado. En su trasegar resalta su labor en áreas como la ciberseguridad, las tecnologías digitales y la defensa económica de los territorios.

Por su parte, en lo que respecta a Henríquez, el senador magdalenense, integrante de la Comisión Séptima, fue director de la ESAP, secretario general del Ministerio del Interior y viceministro de Justicia encargado antes de consolidar su carrera en el Legislativo. En el presente cuatrienio, se opuso a la aprobación de las grandes banderas de Petro y fue importante para el hundimiento de la reforma a la salud.

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