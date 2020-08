Continúa la renovación en Barcelona: Koeman definió el futuro de otros tres históricos

Ronald Koeman sigue adelante con su renovación en Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Los cimbronazos por la eliminación en cuartos de final de la Champions League luego de caer por 8 a 2 ante Bayern Munich aún continúan en Barcelona. Tras la salida de Quique Setién y la llegada de Ronald Koeman se avizoran tiempos de cambios en el conjunto catalán.

Aunque aún reina la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi, quien le expresó al flamante nuevo entrenador que no tiene decidido si continuará una temporada más defendiendo la camiseta azulgrana, salieron a la luz algunas certezas.

Luego de las primeras reuniones entre el nuevo estratega y los principales mandatarios culés, se tomó la decisión de prescindir de cuatro fichas importantes dentro del plantel. En la lista de prescindibles aparecen Luis Suárez (el uruguayo tiene en mente continuar pese a que no será tenido en cuenta), Ivan Rakitic, Samuel Umtiti y Arturo Vidal.

Koeman habló con Piqué y Alba para asegurarles que seguirán en Barcelona

Aunque la dirigencia del Barcelona no vería con malos ojos desprenderse de otros tres históricos, Koeman tomó la decisión de darles una “vida” más dentro de la institución a tres jugadores de renombre: Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets.

El programa televisivo El Chiringuito ahondó en la situación de los dos defensores. “Había jugadores que estaban en la cuerda floja y que la directiva le dijo a Koeman que él tome la decisión. En las últimas horas Koeman llamó a dos jugadores que estaban en esa lista y les comunicó que cuenta con ellos y les preguntó si estaban involucrados en este proyecto. Esos dos nombres son los de Gerard Piqué y Jordi Alba”, expresó el periodista Jota Jordi.

Pese a sus declaraciones públicas, Gerard Piqué continuará en el Barcelona

Piqué, de 33 años y con contrato hasta junio de 2022, había puesto su salida a disposición del club luego del duro golpe ante los alemanes. “Nadie es imprescindible, soy el primero que me ofrezco. Tiene que llegar sangre nueva. Hemos tocado fondo. Hay que renovarse, y si yo me tengo que ir para renovarse, me voy”, expresó en su momento el marcador central.

Koeman cuenta con Jordi Alba (REUTERS/Albert Gea)

Con respecto al lateral izquierdo, que tiene 31 años y contrato hasta mediados de 2024, el director técnico holandés le expresó su deseo de tenerlo dentro del plantel pese al considerable bajón en su nivel en el último tiempo.

Sergio Busquets cumplirá con un rol secundario en Barcelona (Manu Fernandez/Pool via REUTERS)

La situación de Sergio Busquets será diferente. El volante central de 32 años y con un vínculo firmado hasta 2023 permanecerá dentro de la plantilla, pero con un rol totalmente diferente al que venía teniendo hasta ahora. El español no será la primera opción para el entrenador, quien anunció públicamente que en el centro del campo comenzará Frenkie De Jong. Koeman quiere correr a su compatriota para que juegue de la misma manera que en su selección y en Ajax. Además, Barcelona también fichó para esa posición al bosnio Miralem Pjanic.

El presidente Josep Maria Bartomeu anticipó hace algunos días que “algunos contratos deberán adecuarse” a la actual situación financiera del club debido a la pandemia económica provocada por el coronavirus. Según informó el programa El Club de la Mitjanit, de Catalunya Ràdio, la entidad azulgrana le pedirá a Piqué, Busquets, Alba y Sergi Roberto una revisión de sus fichas.

En lo que respecta al armado del nuevo plantel, el director técnico le pidió a los dirigentes contratar un marcador central para suplir la factible ida de Umtiti, dos laterales (para que sean relevos de Semedo y Alba), un mediocampista y un centrodelantero (la principal opción es la de Lautaro Martínez).

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Estalló la interna en Barcelona: aseguran que Luis Suárez se rebeló ante Koeman y buscaría seguir en el club

Conmoción en Barcelona: Koeman les dijo a Luis Suárez y a Arturo Vidal que se busquen club, y crecen las dudas sobre la continuidad de Messi

Las listas negras de Koeman: los referentes a los que marginó en los equipos por los que pasó antes de Barcelona