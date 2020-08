El enigmático mensaje de Luis Suárez en medio de las dudas sobre su continuidad en el Barcelona

Luis Suárez publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales (Manu Fernandez/Pool via REUTERS)

La llegada de Ronald Koeman como nuevo entrenador del equipo no resolvió la crisis interna que explotó en el Barcelona tras la histórica goleada en contra que sufrió frente al Bayern Múnich en la Champions League. Si bien la designación del DT holándes se produjo con el objetivo de buscar refundar un plantel que terminó la temporada sin un título, algo que no sucedía en la institución culé desde la temporada 2007-2008, la compleja situación de varios pesos pesados del equipo y su futuro será una dura tarea por resolver.

Más allá de la charla privada que mantuvieron el propio Koeman con el capitán Lionel Messi, comenzaron a sobrevolar los rumores en Cataluña que indican que uno de los apuntados por la dirigencia para dejar el plantel es Luis Suárez, amigo íntimo del número 10 del Barcelona y el hombre gol del equipo desde hace ya seis temporadas. Es por eso que, en medio de esta situación, el atacante charrúa subió un misterioso mensaje a sus redes sociales.

“Nunca olvides que eres el arquitecto de tu propio destino”, son las palabras que publicó Suárez a través de un cartel en las historias de su cuenta de Instagram. Es importante destacar que, a pocas horas de finalizado el duelo que se disputó en Lisboa frente al equipo alemán, el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, brindó una entrevista exclusiva para el canal Barca TV en el que dio precisiones sobre el futuro del plantel y se refirió a varios futbolistas como intransferibles. Dentro de ese selecto grupo, no se mencionó al actual goleador del Barcelona.

La historia que subió Luis Suárez a su cuenta de Instagram

A pesar que el contenido del mensaje puede ser utilizado para diferentes situaciones de la vida cotidiana, es particular Suárez realice una publicación de esta manera en tiempo de sus vacaciones en familia y cuando se inició un nuevo proceso de la mano de Koeman en el equipo al que desembarcó para la temporada 2014-15 proveniente del Liverpool, de Inglaterra.

En las últimas horas, la prensa española ya se pronunció en diferentes medios sobre cuál sería el futuro del delantero de la selección uruguaya. Por ejemplo, en el clásico programa de la televisión llamado El Chiringuito, uno de sus periodistas fue tajante e indicó que los directivos del club catalán no quieren a Suárez en el equipo para la próxima temporada. “A las oficinas del club llegó una oferta por un jugador del Barcelona. El club le comunicó al representante que tienen que estudiar la oferta sí o sí porque el jugador el año que viene no puede ni tiene que continuar en el club. El representante le hizo saber al jugador que la voluntad del club es que no esté en la plantilla. El jugador es Luis Suárez”, dijo el periodista Jota Jordi en la TV.

El mismo medio fue el encargado de confirmar que la oferta que habría llegado a las oficinales del Barcelona sería proveniente de un ex club donde el punta charrúa ya jugó. Uno de los potenciales interesados en hacerse con los servicios de Suárez sería el Ajax, de los Países Bajos, que estaría dispuesto a abonar una suma cercana a los 15 millones de euros por el pase del delantero que marcó 198 goles con la camiseta blaugrana.

Luis Suárez anotó uno de los dos goles en la derrota histórica del Barcelona frente al Bayern Múnich por 8-2 (REUTERS/Rafael Marchante/Pool)

Los próximos días serán decisivos para conocer qué será del futuro del Barcelona. Porque más allá que el club despidió a Quique Setién y renovó el puesto de director técnico con un histórico ex jugador que brilló en la institución, las dudas sobre la continuidad de Messi, Suárez y compañía mantendrán en vilo a todos los aficionados de un equipo que sufrió la peor derrota de toda su historia hace sólo unos pocos días.

