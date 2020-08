Polémica por el protocolo por el coronavirus del Final 8 de la Champions League: qué pasa si hay muchos casos en un equipo

El final 8 iniciará este jueves en Lisboa (Reutrers)

Este jueves comienza el Final 8 de la UEFA Champions League, instancia en la que los mejores equipos de Europa se enfrentarán en duelos mano a mano para avanzar de llave y que tendrá lugar en Lisboa. Para evitar que la definición del certamen provoque una dispara de casos, la UEFA presentó un protocolo que los ocho clubes deberán respetar.

Esto domingo las alarmas se encendieron luego de que el Atlético Madrid anunciara que en su última prueba hubo dos casos que dieron positivos, aunque en el comunicado de la institución española no se señala si se trata de futbolistas, trabajadores, miembros del staff, cuerpo técnico o allegados. De inmediato, la UEFA aclaró que esto no pone en riesgo el partido que el Aleti debe celebrar el jueves ante el RB Leipzig por los cuartos de final.

Varios medios europeos publicaron parte del protocolo que el organismo le envió a los clubes. En ese se detalla que todos los que viajen a Portugal deberán realizarse testeos 72 horas antes y de subirse al avión y en caso de ser positivos no podrán viajar. Además, antes de cada partido se realizará una nueva ola de pruebas y quienes tengan Covid-19 quedarán aislados de inmediato en el hotel de concentración.

Obviamente, los encuentros se disputarán sin público, pero en total habrá cerca de mil personas en cada uno, entre, miembros de la prensa, dirigentes y otros invitados.

El Atlético de Madrid informó dos casos positivos (EFE)

En el protocolo, se deja en claro que los equipos pueden presentarse teniendo al menos 13 jugadores disponibles (11 titulares y dos suplentes), incluido un arquero. También, en caso de no contar con suficientes profesionales para completar el banco de relevos, podrán convocar a otros que no hayan viajado, pero que estén dentro de su plantel. Por ejemplo, en caso de que el virus contagie a muchos futbolistas del Barcelona, Setién podrá llamar a Martin Braithwaite, pese a no estar en la lista de la Liga de Campeones.

La gran polémica es que 13 futbolistas parece ser un número demasiado bajo y denota la intención de la UEFA de completar el certamen a toda costa. Además, en caso de que un equipo ni siquiera alcance ese número mínimo, el ente tiene la potestad de eliminarlo de la competencia y el resultado será establecido por el Control de Ética de la UEFA y por el cuerpo disciplinario por un total de 3 a 0.

Con respecto a los aspectos de prevención el laboratorio SYNLAB será el encargado de realizar los tests a los jugadores. Además, en los estadios no habrá zonas comunes tales como saunas o zonas mixtas para el periodismo. A su vez, el uso de botellas de agua o otro tipo de bebidas será individual y obviamente habrá distanciamiento social en los bancos de los suplentes y desinfección de las pelotas, como sucedió en las ligas europeas.

ASÍ SE DISPUTARÁ EL FINAL 8 DE LA CHAMPIONS LEAGUE

· Miércoles 12 de agosto: Atalanta vs PSG

· Jueves 13 de agosto: Leipzig vs Atlético Madrid

· Viernes 14 de agosto: Barcelona vs Bayern Múnich

· Sábado 15 de agosto: Manchester City vs Lyon

Semifinales

· Martes 18 de agosto: Leipzig/Atlético Madrid vs Atalanta/PSG

· Miércoles 19 de agosto: Manchester City/Lyon vs Barcelona/Napoli/Bayern Múnich

