Arturo Vidal contó detalles de la reunión entre Lionel Messi y Quique Setién en plena crisis del Barcelona

Arturo Vidal contó detalles de la reunión entre Lionel Messi y Quique Setién (REUTERS/Albert Gea)

Perder La Liga a manos de su clásico rival el Real Madrid le significó un golpe muy duro al Barcelona y generó un mal clima dentro del vestuario catalán, ya que parte del plantel no estaba a gusto con algunas decisiones del cuerpo técnico y con las formas de un integrante del staff de Quique Setién.

Con este escenario planteado, y con la necesidad imperiosa de torcer el rumbo para intentar levantarse de cara al trascendental partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Napoli (en la ida disputada en San Paolo igualaron 1 a 1), el capitán Lionel Messi mantuvo una reunión con el director técnico.

Luego de algunos días de este cónclave vital para el futuro azulgrana, Arturo Vidal contó detalles de lo sucedido en ese encuentro en diálogo con Mundo Deportivo. “Yo siempre he estado a gusto acá, y los jugadores tienen que estar a gusto para tratar de dar el máximo, pero últimamente no estaba pasando eso, y ahora claramente la actitud ha cambiado de todas partes y estamos todos con mucha confianza para luchar por este título ”, reconoció el chileno.

Arturo Vidal, una de las figuras del Barcelona (EFE/R. Garc)

El ex Bayern Munich y Juventus también aprovechó la ocasión para aclarar sus dichos sobre el futuro del entrenador. “La gente te pide resultados y cuando la temporada no es tan buena, siempre hay que hacer un balance por el bien del club. En el futuro se tiene que ver, la gente que está a cargo tiene que decidir cuál es el mejor futuro para el Barcelona. En ese sentido lo dije, no diciendo ya que se tenga que cambiar. Si se gana o no la Champions, la gente que está a cargo, tendrá que tomar decisiones”. Además recalcó que en caso de no levantar la Orejona, considera una buena opción que continúe Setién en el banco de suplentes: “Es un buen entrenador, que habla mucho con los jugadores, y a él le haría muy bien, pero esa no es mi labor”.

Vale destacar que el cara a cara entre el capitán y el DT no fue el único que se produjo sobre el final del torneo. También hubo uno grupal luego de la derrota ante Osasuna en el Camp Nou. “Todos sabemos lo que pasó, la oportunidad que perdimos de levantar la Liga, así que ahora tenemos todos claro que la Champions no la podemos dejar pasar. El corazón lo vamos a dejar porque nuestro objetivo es muy claro: ser campeones de la Champions”, esbozó. En caso de superar a Napoli, los españoles enfrentarán en cuartos de final al vencedor de la llave entre Chelsea y Bayern Munich (los alemanes golearon en Inglaterra por 3 a 0).

“Me veo levantando la Champions League”, fue el optimista mensaje que lanzó el chileno, que no podrá jugar mañana debido a una suspensión. “Lo que sucedió ante Liverpool fue una experiencia que va a quedar grabado en todos los jugadores que estuvimos allí por cómo se perdió y claramente no queremos que vuelva a pasar. Ahora será muy diferente, por eso tenemos que estar muy concentrados, hacer nuestro trabajo y saber cuándo golpear para que el otro equipo no se vuelva a levantar”, concluyó.

