El futbolista del Manchester City que se negó a renovar su contrato para irse al Barcelona

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Este jueves tuvo lugar la conferencia de prensa del entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, previa al duelo que debe disputar ante el Real Madrid por la revancha de los octavos de final de la Champions League, tras el triunfo por 2 a 1 obtenido en el Santiago Bernabéu antes de la suspensión de la actividad por la pandemia del coronavirus.

Más allá de referirse al compromiso vital que afrontará su equipo este viernes, el técnico español fue consultado por el futuro de uno de sus futbolistas luego de algunas semanas de rumores que indicaban que el jugador no quería continuar vistiendo la camiseta celeste, pese a la confianza que el propio DT le había dado de cara a la próxima temporada.

Fue entonces ante la pregunta de la prensa que Guardiola confirmó que el defensor Eric García rechazó el ofrecimiento del club: “Nos dijo que no quiere extender su contrato con el Manchester City”, y agregó: “Tiene un año más y luego no quiere extenderlo. Lo queremos pero no quiere extender el contrato. Me imagino que quiere jugar en otro lugar”.

Eric García tiene apenas 19 años (Reuters)

Pese a no mencionar a qué otro equipo podría marcharse, la prensa europea a señalado que el joven de 19 años de edad quiere volver al Barcelona, en donde se formó como profesional hasta marcharse en 2017. Esta última campaña apenas ha hecho 19 apariciones en la escuadra británica y esto parece haber provocado sus ganas de marcharse del Reino Unido y volver a Cataluña.

La aparición de García, particularmente desde que se reanudó la temporada después de la interrupción del coronavirus, había sido una ventaja para Guardiola en una posición problemática. El club no reemplazó al ex capitán Vincent Kompany cuando se fue el año pasado y Aymeric Laporte se perdió cinco meses de la campaña debido a una lesión.

Además, el club firmó esta semana al centrocampista Nathan Ake de Bournemouth por £ 40 millones ($ 53 millones), pero ahora tendrá que decidir si tiene sentido vender a García en la ventana de transferencia actual o arriesgarse a perderlo en una transferencia gratuita el próximo año.

Por otra parte, Guardiola habló sobre el duelo ante el Real Madrid de este viernes: “Queremos imponer nuestro estilo en el partido, ya sea defendiendo o jugando al contraataque”, explicó. “Lo que queremos intentar es llevar el partido hacia los lugares donde podemos hacer daño al Real Madrid, donde podemos mostrar la calidad de nuestros jugadores”, añadió.

El encuentro se celebrará en el Etihad Stadium este viernes y el cuadro inglés cuenta con una ventaja de 2 a 1 en el marcador ante el campeón de España que además no podrá contar con Sergio Ramos, suspendido por haber visto la tarjeta roja en el duelo de ida. El ganador de la llave viajará a Portugal para medirse el sábado 15 de agosto frente al ganador de la llave entre Juventus y Olympique de Lyon que tiene al conjunto galo arriba 1 a 0, a falta de los 90 minutos que se celebrarán en Turín, también este viernes.

