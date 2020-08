Alarma en Barcelona: las exigencias de Ter Stegen para renovar su contrato

Ter Stegen acaba contrato en 2022 - REUTERS/Albert Gea

Con el correr de los partidos, Marc André Ter Stegen se adueñó del arco del FC Barcelona. Desde su llegada en mayo del 2014 tuvo que luchar por la titularidad con Claudio Bravo y finalmente, dos años más tarde, logró desbancar a su compañero, haciendo que éste salga con destino al Manchester City.

Desde ese momento, con 24 años, comenzó a crecer y a afianzarse bajo los tres palos hasta convertirse en una pieza fundamental en el equipo de cada entrenador que lo tuvo bajo su mando. Hoy, a dos años de acabar contrato, la renovación del ex Borussia Mönchengladbach es la prioridad para la directiva culé.

Sin embargo, los rumores sobre qué pasará con él comenzaron a crecer después de dejar en el aire su futuro al ser consultado por un periodista cuando llegaba a la ciudad para reincorporarse al plantel que prepara el partido contra el Napoli por Champions League.

“Veremos”, dijo en aquel momento ante los micrófonos de varios medios españoles.

Ter Stegen fue clave en varios partidos del FC Barcelona

Según reveló el medio Deportes Cuatro, la continuidad de Ter Stegen no está asegurada al 100% y para que así sea el Barcelona tendría que cumplir con algunas exigencias que el futbolista pondrá sobre la mesa a la hora de negociar.

El portero alemán tendría dos peticiones claves, detalló el noticiero español. Por un lado, el jugador de 28 años “exige un contrato con un sueldo acorde a su participación en el buen devenir del equipo”. La última vez que el club y el arquero se sentaron a ver números fue a mediados del 2017.

“Ter Stegen exige al Barça ser uno de los porteros mejor pagados del mundo, sino el que más. Sus exigencias económicas pasarían por un contrato progresivo por años cobrando de 8 a 12 millones”, aseguraron desde España. Así superaría a sus otros dos competidores en el pusto Tibauth Courtois (Real Madrid) y Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergi Roberto, los cuatro capitanes del Barcelona

Si bien el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que su renovación es prioridad para la institución, también consideró en una reciente entrevista con Mundo Deportivo que, “ante la disminución de ingresos del club debe de adecuar su salario. Todos los jugadores lo están haciendo. No digo que vayan a cobrar menos, pero deben de adaptar su salario al nivel de ingresos del club. Estamos adecuando gastos y hasta que no sepamos cómo queda la plantilla no decidiremos nada”.

La otra exigencia es más deportiva ya que estaría interesado en su incidencia dentro del vestuario y su deseo de formar parte de la lista de capitanes de cara a la próxima temporada, la cual ahora está ocupada por Sergi Roberto, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Lionel Messi.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La promesa argentina del Real Madrid que puede desembarcar en Racing: “Estamos absolutamente ilusionados”

Paulo Dybala y Papu Gómez fueron elegidos entre los mejores futbolistas de Italia

Cristiano Ronaldo, Neymar y Mbappe: el temible tridente que PSG soñó, pero la pandemia impidió