Sergio Ramos lució ocho nuevos tatuajes en su pecho: qué significan y cuántos tiene en total

Los nuevos tatuajes de Sergio Ramos (@sergioramos)

Sergio Ramos tiene adoración por los tatuajes. El futbolista español tiene su cuerpo plagado de obras que ha inmortalizado por diferentes motivos y este domingo exhibió ante sus seguidores en las redes sociales, ocho nuevos dibujos que lo acompañarán por el resto de su vida.

El defensor del Real Madrid ya había utilizado como lienzos sus brazos, espalda, piernas y hasta manos, peor su pecho aún estaba disponible, por lo que ése fue el lugar escogido para los nuevos diseños. En el centro de él ahora luce un Jesucristo de unos 20 centímetros de alto cuyos ojos son dos leras R, que significarían “Ramos” y “Rubio”, éste último el apellido de su esposa, Pilar.

Sobre él se destaca el nombre “Adriano”, en imprenta mayúscula, en referencia a su hijo cuarto hijo, Máximo Adriano, quien nació la semana pasada y luego de que se conociera su nombre, éste se volvió tendencia en las redes sociales por ser una combinación bastante peculiar. Pilar Rubio explicó más tarde que simplemente eran dos nombre que a ambos le gustaban y que no había ningún motivo oculto detrás de esa elección.

Una foto de Ramos de hace algunas semanas, antes de sus nuevos ocho tatuajes (Instagram: @sergioramos)

Otro de los tatuajes que el zaguero español sumó a su colección es la frase I confess that I have lived (confieso que he vivido), título de las memorias del escritor Pabo Neruda, detalle que sorprendió ya que se desconocía la admiración del futbolista por el autor chileno.

A su vez, el futbolista de 34 años sumó los números 06 y 14 en sus pectorales, cuyos significados aún se desconocen, y en sus hombros escribió “DAD” (papá) y “MOM” (mamá). También es un misterio por qué escogió el idioma inglés para todo esto.

En total, Ramos tiene más de 40 tatuajes, incluido el dibujo de la Chamions League y el de la Copa del Mundo, uno en cada gemelo, y un tatuaje sonoro en la parte trasera de su muslo izquierdo, que al ser escaneado por una aplicación reproduce un sonido. En el caso de Ramos, se puede escuchar un audio de su mujer y de sus dos hijos mayores, que grabó tras el nacimiento de su tercer hijo.

Así luce la mano izquierda de Ramos

Otros de los destacados son los que tiene en su mano izquierda. Allí se pintó los números 35, 90+,32 y 19. Tres de los cuatro números corresponden a las camisetas que el defensor utilizó. En febrero de 2004 hizo su debut en el Sevilla con la dorsal 35, luego, cuando se asentó, pasó a lucir el 32. Mientras que para entender el 19 hay que remontarse al 30 de marzo de 2005, cuando en un amistoso ante Serbia hizo su estreno en el seleccionado español y utilizó esa casaca. Por último el “90+” es el tiempo en el que le hizo un gol al Atlético Madrid en la final de la Champions League 2014.

Además, Ramos tiene ambos brazos plagados de tatuajes que incluyen una virgen el mapa de Sevilla, una cruz, una corona, una calavera con un gorro indio y varias frases, entre otros. También su espalda tiene un el rostro de León y el de un lobo un Lobo, un corazón y un atrapasueños, entre otros.

Los tatuajes en las piernas de Sergio Ramos (Reuters)

