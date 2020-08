El presidente del Napoli amenazó a la UEFA por miedo a que sus jugadores contraigan coronavirus en Barcelona

De Laurentiis cargó contra la UEFA - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

A seis días para que se concrete el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Nápoli, el presidente de la institución italiana lanzó una declaraciones que está dando de qué hablar.

En el duelo de ida, el conjunto azulgrana empató con los locales por 1-1 en el San Paolo y ahora todo parece que se definirá en el Camp Nou. Sin embargo, hubo muchas especulaciones acerca de la localía ya que España, y más precisamente Cataluña, está en el foco de las noticias por el rebrote de casos de coronavirus.

En ese contexto, la UEFA aseguró que, por el momento, todo se mantendrá como lo pactado. El enfrentamiento será el 8 de agosto en el estadio culé. A raíz de esa determinación Aurelio De Laurentiis fue tajante.

El Barcelona empató 1-1 con Napoli en el partido de ida

“Espero por ellos (la UEFA), que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, se desatará el infierno”, disparó el romano de 71 años en una entrevista con Sky Sport y al mismo tiempo que aseguró: “En la UEFA hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo”.

“Escuchas desde España grandes miedos y ellos pasan del tema”, consideró el directivo, además de considerar como opción el hecho de que este partido se trasladara a otra parte de Europa: “¿Qué se tardaría en decir que jugamos en Portugal, Alemania o en Suiza?”.

“En la UEFA nadie sabe hacer negocios. Y, además, con nuestro dinero. Si decidieron que la Champions se jugase en Portugal y la Europa League en Alemania, nosotros también podríamos ir”, concluyó.

El 8 de agosto jugarán en un Camp Nou vacío - REUTERS/Albert Gea

El ente máximo del fútbol europeo aseguró el pasado 30 de julio que el partido Barcelona-Nápoli, previsto para el próximo 8 de agosto, continúa adelante “como estaba planeado” y que está “en contacto con la autoridades locales competentes para “monitorizar la situación”.

En las últimas 24 horas, la región catalana notificó 1444 casos positivos y ninguna muerte por coronavirus. Si bien los medios locales aseguran que la evolución de la pandemia dentro del territorio está estabilizada, cabe aclarar que desde marzo Cataluña presentó casi 100 mil casos positivos (99.452) y 6991 muertes.





