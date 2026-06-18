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María Fernanda Cabal llamó “traidor de la patria” a Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido: esta fue la razón

La exsenadora reaccionó a una desinformación que circula desde hace años sobre el líder laborista y terminó atacándolo en sus redes sociales

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- crédito María Fernanda Cabal/Facebook - Isabel Infantes/Reuters
María Fernanda Cabal estalló contra el primer ministro de Reino Unido en medio de una noticia sobre él - crédito María Fernanda Cabal/Facebook - Isabel Infantes/Reuters

La exsenadora María Fernanda Cabal generó controversia en las redes sociales al calificar como un “traidor de la patria” al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. La fuerte reacción de la líder política de oposición se produjo tras replicar una noticia falsa que circula en redes sociales, la cual asegura de forma errónea que el líder británico benefició en el pasado a miles de integrantes de bandas criminales y redes de abuso sexual.

La publicación compartida por la excongresista del Centro Democrático afirmaba de manera engañosa que, durante su época como director de Procesamientos Públicos del Reino Unido entre 2008 y 2013, Starmer otorgó “13.000 cartas de advertencia” a delincuentes extranjeros.

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No obstante, diversas investigaciones de esa nación y registros oficiales confirmaron que esta acusación es totalmente falsa; surgió de una manipulación que mezcla datos reales con interpretaciones políticas acomodadas.

María Fernanda Cabal calificó de “traidor de la patria” a Keir Starmer, líder laborista de Reino Unido - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal calificó de “traidor de la patria” a Keir Starmer, líder laborista de Reino Unido - crédito @MariaFdaCabal/X

La noticia que engañó a la exsenadora colombiana de la derecha

El mensaje original al que reaccionó la exsenadora colombiana aseguraba que las bandas de inmigrantes acusadas de abusos en territorio británico se habían librado de ir a juicio gracias a la supuesta gestión de Starmer en la Fiscalía de la Corona (CPS).

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Según ese post, el hoy primer ministro permitió la impunidad de miles de personas mediante simples advertencias escritas, una versión que Cabal validó de inmediato con su tajante publicación en redes sociales.

La narrativa compartida buscó contrastar ese supuesto beneficio del pasado con las decisiones actuales del mandatario británico, a quien acusan de impulsar la censura en internet y el encarcelamiento de los ciudadanos locales que protestan contra la inmigración masiva.

A pesar del impacto de la denuncia digital, las bases de datos judiciales del Reino Unido demostraron -en su momento- que este escenario nunca ocurrió.

La publicación aseguraba que Starmer había permitido la impunidad de miles de delincuentes durante su paso por la Fiscalía de la Corona, una afirmación que carece de respaldo documental - crédito Andy Rain/EFE
La publicación aseguraba que Starmer había permitido la impunidad de miles de delincuentes durante su paso por la Fiscalía de la Corona, una afirmación que carece de respaldo documental - crédito Andy Rain/EFE

La realidad detrás de la polémica cifra de los 13.000 es completamente opuesta a lo difundido en las plataformas digitales, ya que ese número no corresponde a delincuentes perdonados, sino a una propuesta institucional del Partido Laborista. El proyecto real buscó incorporar 13.000 nuevos agentes de policía comunitaria y personal de seguridad vecinal para combatir la delincuencia en los barrios británicos, según reportó el diario The Guardian.

Tampoco existe ninguna evidencia periodística o documental de que Starmer haya frenado juicios contra redes de abuso durante su periodo como jefe de los fiscales. Por el contrario, los archivos de la Fiscalía de la Corona muestran que entre 2008 y 2013 el funcionario promovió reformas para endurecer las investigaciones por delitos sexuales y mejorar el protocolo de protección a menores de edad.

La desinformación compartida por la exsenadora Cabal también intenta vincular esos supuestos hechos con las recientes medidas de orden público que adoptó el Gobierno británico frente al uso de internet.

Las actuaciones de la administración de Keir Starmer se dieron tras una ola de violentos disturbios en varias ciudades de ese país, los cuales fueron provocados precisamente por noticias falsas difundidas en las redes sociales.

La desinformación se difundió ampliamente en plataformas digitales y fue utilizada para cuestionar la trayectoria judicial de Starmer - crédito Carlos Jasso/Reuters
La desinformación se difundió ampliamente en plataformas digitales y fue utilizada para cuestionar la trayectoria judicial de Starmer - crédito Carlos Jasso/Reuters

Debido a la gravedad de los desórdenes, los jueces británicos iniciaron procesos penales contra personas señaladas de incitar a la violencia en las plataformas digitales, promover ataques contra minorías y coordinar disturbios callejeros.

Aunque estas medidas abrieron un fuerte debate internacional sobre la libertad de expresión, los procesos responden a un problema de seguridad pública y no a una supuesta persecución ideológica, de acuerdo con el medio británico en mención.

De esta manera, la publicación que llevó a la exsenadora María Fernanda Cabal a tildar de traidor al mandatario británico carece de sustento real; la afirmación sacó de contexto una propuesta de fortalecimiento policial para construir un ataque político que engañó a varios usuarios en las plataformas digitales.

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