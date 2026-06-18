Suspenden toda la red de Ciclovía el domingo 21 de junio de 2026 por la segunda vuelta presidencial

La Ciclovía se reanudará el siguiente fin de semana de junio, una semana después de elecciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Voceros oficiales de la Alcaldía de Bogotá confirmaron que debido a las votaciones de la segunda vuelta presidencial habrá suspensión total de la Ciclovía durante el domingo 21 de junio de 2026.

La medida cubrirá la totalidad de los 141,46 kilómetros de la red recreativa de la ciudad, de acuerdo con los lineamientos previstos desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) para el buen desarrollo de la jornada electoral.

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La decisión responde a las disposiciones adoptadas por el Distrito Capital para facilitar la logística, la movilidad y la seguridad durante la jornada electoral, de manera que los tramos viales estén a plena disposición de la ciudadanía que debe desplazarse en vehículo para ejercer su derecho al voto.

Suspensión de la Ciclovía en Bogotá por jornada electoral de segunda vuelta - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde el Idrd se explicó que la suspensión busca garantizar el desarrollo normal del proceso democrático, en especial consideración a la afluencia de votantes, además de permitir a las autoridades concentrar recursos en la organización y vigilancia del evento electoral en el que seis millones de bogotanos están habilitados para ejercer su derecho democrático.

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La red de Ciclovía retomará su operación regular el domingo 28 y el lunes festivo 29 de junio, para continuar promoviendo el disfrute seguro del espacio público como un espacio de encuentro ciudadano para la actividad física y el esparcimiento en la capital.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, afirmó que “la ciudad está preparada para la jornada de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para ello, el distrito dispondrá de un amplio dispositivo institucional, logístico y de seguridad que acompañará el desarrollo de las votaciones en las 20 localidades”.

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La capital del país ya tiene todo coordinado para la jornada de votaciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Durante la jornada electoral, las alcaldías locales dispondrán de 760 gestores y gestoras en territorio, mientras que el área de Movilidad contará con 744 personas encargadas de regular los entornos y accesos. Se instalará un Puesto de Mando Unificado general en la ciudad y veinte más para las localidades.

En materia de Seguridad y Convivencia, 373 servidoras y servidores estarán desplegados, y Transmilenio tendrá 271 personas coordinando la operación del sistema. La Secretaría Distrital de Gobierno destinará 256 gestores y gestoras de diálogo y convivencia, y el sector Salud contará con 86 articuladoras y articuladores.

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Otras medidas que se aplicarán por las votaciones de segunda vuelta

De la misma manera, desde el distrito también se implementaron otras medidas como la ley seca desde la medianoche del viernes 19 de junio de 2026, y la restricción del uso de celulares en puestos de votación, salvo para votar con cédula digital, de acuerdo con directrices de la Registraduría Nacional y la Procuraduría General de la Nación.

De la misma manera, las visitas a los senderos de los cerros orientales en Bogotá estarán suspendidas durante el fin de semana del 20 y 21 de junio, según información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab).

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Por la jornada electoral, se cerrarán los cerros orientales de la capital - crédito Eaab

La medida responde a la decisión de las autoridades de concentrar el trabajo de la Policía Nacional en el desarrollo y la seguridad de la jornada electoral. Más de 12.000 agentes estarán desplegados en la ciudad para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Desde la entidad explicó que la operación habitual en los senderos de los cerros orientales se reanudará el martes 23 de junio de 2026. Los interesados en programar su visita podrán hacerlo a través del aplicativo Caminos de los Cerros Orientales o en la plataforma de la Empresa de Acueducto, donde los cupos se habilitan tres días antes de la fecha de interés.

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También se agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró la invitación a programar las visitas de manera responsable, acatando las disposiciones adoptadas durante el proceso electoral