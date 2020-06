La revolución en Liverpool que planea Jürgen Klopp para paliar la crísis económica por el coronavirus

El Liverpoool puso en transferencia a seis jugadores - REUTERS/Phil Noble

Con el título de la Premier League en el bolsillo (le saca 22 puntos al Manchester City), el entrenador alemán Jürgen Klopp ya planea cómo encarar la próxima temporada, en la que serán uno de los claros favoritos a ganarlo todo.

Para eso, y con la crísis económica que dejó la pandemia por coronavirus a nivel mundial, el club inglés deberá buscar alternativas para mejorar la plantilla. Una de esas, según informó el periódico español As, es la de revolucionar al plantel con hasta seis ventas para poder incorporar dos nuevos fichajes que potenciarían al equipo.

“En este momento, todos los clubes están perdiendo dinero. Sin espectadores, probablemente no podamos vender entradas el año que viene. Al menos tal vez en los primeros 10 o 15 partidos. Las áreas VIP no estarán llenas y las entradas no se venderán”, explicaba el ex técnico del Borussia Dortmund recientemente.

Origi es uno de los que puede abandonar el Liverpool - REUTERS/Phil Noble/File Photo

Conocedor del momento que están viviendo, los “Reds” pondrían en la lista de transferencias a jugadores como Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Adam Lallana y Dejan Lovren, además de los cedidos Marko Grujić (Herta de Berlín) y Harry Wilson (Bournemouth).

Este gran movimiento dentro de la plantilla podría servir para hacerle frente a la contratación de dos futbolistas que son del agrado del alemán: el mediocampista portugués Rubén Neves y el delantero español Adama Traoré Diarra, ambos del Wolverhampton. Una operación que se estima en 120 millones de euros.

Entre los jugadores que podrían abandonar las filas del último campeón de Europa también aparece el nombre de Naby Keita, el joven guineano de 25 años, quien recibiría una segunda oportunidad para demostrar su valía ya que sólo pudo disputar nueve partidos de los 29 que se completaron hasta el momento. El futbolista costó cerca de 60 millones de euros en 2018, procedente del RB Leipzig.

El ex Barcelona es un objetivo de Klopp

“Entiendo que no se pueda celebrar como siempre soñamos. ¿Por qué deberíamos hacer un gran problema con algo que no se puede cambiar? No es que mi plan ideal sea celebrar solo en el estadio y luego simplemente irme a casa”, reflexionó Klopp ante la posibilidad de coronarse campeón.

El Liverpool volverá a la acción este domingo 21 de junio, cuando reciba al Everton en la fecha número 30 de la Premier League. Los de Jürgen Klopp podrán festejar el título antes de que finalice la competencia si se dan algunos resultados. Hasta el momento el Manchester City, su inmediato perseguidor, cumplió sus deberes y venció al Arsenal por 3-0.





