Este es el prontuario de alias Esteban, el hombre de confianza de ‘Calarcá’ que fue capturado en Tolima: era experto en extorsión y reclutamiento

Las autoridades capturaron en Rovira a alias Esteban y alias Cristian Rubio, cabecillas del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

El 16 de mayo fueron capturados en zona rural de Rovira, Tolima, alias Esteban y alias Cristian Rubio, dos cabecillas del frente Joaquín González y hombres de confianza del jefe de una de las disidencias de las Farc, alias Calarcá.

Ambos, considerados figuras clave en la organización, fueron detenidos tras combates con el Ejército, en los que también se incautaron fusiles de largo alcance y material de guerra.

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Según cifras manejadas por las autoridades, al menos 1.000 personas de municipios como Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Ibagué y Cajamarca serían víctimas de extorsión por parte de este grupo disidente.

Los afectados incluyen comerciantes, ganaderos, caficultores, transportadores y familias campesinas, quienes habrían sido obligados a pagar cuotas para poder trabajar y vivir en la región.

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Tropas del Batallón Jaime Rook de la Sexta Brigada del Ejército ejecutaron el operativo en la vereda El Paraíso, tras meses de inteligencia - crédito Ejército Nacional

El operativo militar que logró estas detenciones fue ejecutado por tropas del Batallón Jaime Rook de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

El coronel Arnold Esneider Pérez Linares detalló que, además de los capturados, un integrante del grupo murió y su identidad permanece sin confirmar. La acción se desarrolló en la vereda El Paraíso, jurisdicción de Rovira, tras meses de labores de inteligencia y seguimiento.

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“El golpe es contundente ya que fueron capturados cuatro integrantes de la comisión Joaquín González, entre los que figura el cabecilla alias ‘Esteban’”, señaló el coronel tras el operativo.

El grupo liderado por “Calarcá” se ha extendido en el Tolima mediante intimidaciones y extorsiones, operando principalmente a través de la comisión armada Joaquín González. Expertos en temas de orden público señalan que, pese a hacer parte del proceso de la Paz Total promovido por el Gobierno de Gustavo Petro, esta facción ha logrado aumentar su número de integrantes y ampliar su presencia territorial.

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Los informes de inteligencia indican que alias Esteban ejercía fuertes presiones a quienes no cumplían con las exigencias económicas: la organización otorgaba un plazo para el pago, y en caso de incumplimiento, las familias eran obligadas a abandonar sus tierras.

La facción de alias Calarcá establece control en corredores viales del Tolima, restringiendo la circulación de transportadores locales bajo amenaza - crédito Captura de Video Policía Nacional

Las intimidaciones alcanzaron incluso a transportadores locales, a quienes se les prohibía circular con vidrios arriba o vehículos cubiertos, bajo amenaza de ser declarados objetivo militar.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó la importancia de las capturas para debilitar la presencia del grupo de alias Calarcá. En una entrevista concedida a El Tiempo, señaló que los cabecillas arrestados se dedicaban a reforzar las finanzas de la organización mediante extorsiones y lograron establecer cierto control en corredores viales.

“Los alias Esteban y Cristian Rubio habían causado mucho daño en estos municipios donde habían sembrado el terror entre sus habitantes a los que obligaban a pagar extorsiones,pero también es importante decir que habían establecido cierto control en algunos corredores viales por lo que muchos conductores no se atrevían a transitar”, señaló la mandataria.

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A alias Esteban se le atribuye, además, el reclutamiento de menores bajo engaños y la coordinación de reuniones con Juntas de Acción Comunal para fijar normas de convivencia forzadas, siempre bajo amenaza.

Alias Esteban reclutaba menores y forzaba normas de convivencia en juntas de acción comunal, según informes de inteligencia militar - crédito Europa Press La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, ha adelantado que reactivará a lo largo de esta semana la orden de captura de Alexánder Mendoza, alias 'Calarcá', en caso de que no lo haga el propio Gobierno, en respuesta a la falta de compromiso de la disidencia de las FARC que comanda con el proceso de negociación. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA FARC

La influencia de esta estructura criminal no se limita al Tolima. Las autoridades relacionan a la organización de ‘Calarcá’ con hechos delictivos en otras regiones como Guaviare, Putumayo, Caquetá, Magdalena Medio y Antioquia. En este último departamento, se investiga su presunta participación en el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

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Balance de la operación militar y perspectivas

El general Carlos Ernesto Marmolejo, comandante de la Quinta División del Ejército, informó que durante la operación se incautaron cinco fusiles de largo alcance, una mini UZI, diez proveedores y material de intendencia.

Las fuerzas militares consideran que el resultado representa un “severo golpe” para la facción de alias ‘Calarcá’, debilitando sus capacidades operativas y financieras en la región.

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