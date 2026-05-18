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“Métele patadas”: las duras imágenes de una paliza de dos adolescentes a otra en el suelo obligan a los Mossos a abrir una investigación en La Llotja (Lleida)

Información con imágenes sensibles | La madre de la víctima ha compartido las imágenes con ‘La VEU de Lleida’ en las que se ve cómo otros jóvenes animan a las agresoras

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Los Mossos d’Esquadra abren una investigación para identificar las dos jóvenes que le han dado una paliza a una adolescente de 14 años en la plaza de la Llotja (Lleida)
Dos jóvenes le dan una paliza a una adolescente de 14 años en la plaza de la Llotja, en Lleida (Imágenes de @laveudelleida)

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación en Lleida después de que un video de una paliza hacia una adolescente de 14 años se haya hecho viral en internet. La madre de la víctima habría acudido a La VEU de Lleida para que publicase las imágenes “donde se ve cómo varias compañeras de la misma edad agreden a su hija bajo La Llotja, mientras otros jóvenes graban la escena con los teléfonos móviles”, ha descrito la cuenta regional.

Tal y como se puede ver en el video, varios jóvenes animan a las dos agresoras para que continuaran pegando a la víctima, que se tapa la cabeza mientras se encuentra tumbada en el suelo: “¡Métele una patada. Métele. Métele patadas”, se puede escuchar durante la grabación. Los pocos segundos de video muestran patadas, puñetazos en la cabeza y tirones en el pelo de la menor.

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Por el momento, el cuerpo de policías no ha recibido ninguna denuncia en la comisaría. Aun así, ha decidido iniciar una investigación para determinar quiénes son las personas que aparecen en el video, así como la fecha exacta de la agresión, ya que sospechan que puede ser de “hace tiempo”, como han confirmado fuentes policiales a Europa Press. Asimismo, según la información de EFE, los Mossos d’Esquadra están a la espera de que la madre de la menor de 14 años presente hoy la denuncia por los hechos.

*Noticia en ampliación

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