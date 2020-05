Una leyenda del fútbol inglés que entró en decadencia por sus adicciones develó la charla íntima que tuvo con Maradona

El día que Gascoigne tuvo una charla inédita con Maradona (Reuters)

Fue una las grandes leyendas del fútbol en Inglaterra. Figura de la selección inglesa durante la década del 90, sufrió como pocos su retiro de la disciplina. Con el paso del tiempo, se sumergió en la adicción al alcohol y además se lo vio en varias ocasiones caminando desnudo por la vía pública. Es más, hasta fue imputado por una supuesta agresión sexual a una mujer y se viralizó una imagen suya pidiéndole cocaína a un fanático.

Paul Gascoigne fue una estrella del Newcastle United en sus comienzos en la liga inglesa hasta que cambió de camiseta y se fue a jugar al Tottenham. Mientras defendía la camiseta de los Spurs fue una de las piezas más importantes de la selección de Inglaterra que fue semifinalista en el Mundial de Italia 1990. Al poco tiempo, y a pesar de sufrir una grave lesión como fue la rotura de los ligamentos en una de sus rodillas, la Lazio se quedó con el pase del mediocampista.

Fue entonces que, en un amistoso que se jugó el 11 de noviembre de 1992, el conjunto italiano visitó el estadio Sánchez Pijuán y se enfrentó al Sevilla de Diego Maradona. Según las crónicas de la jornada, Gascoigne fue uno de los mejores jugadores del encuentro y marcó el único tanto del conjunto italiano, pero lo que nadie supo hasta hoy fue el particular encuentro que tuvo el mediocampista inglés con el capitán del equipo de Andalucía.

En una entrevista que le brindó al medio estadounidense The Athletic, Gazza recordó el mano a mano que tuvo con Diego antes de salir al campo de juego en la zona cercana a los vestuarios. “Recuerdo jugar un partido amistoso contra el Sevilla de Maradona en España después de estar tres días seguidos bebiendo en Disneyland. En el túnel de vestuarios le dije a Diego que estaba hecho polvo. Él me contestó: ‘No te preocupes, yo también’”.

Paul Gascoigne en sus tiempos como estrella de la selección de Inglaterra y cuando llegó a dormir en la calle

Además de hacer referencia a la inédita charla que tuvo con Maradona, Gascoigne también aprovechó para tirar munición pesada contra varias de las leyendas del Manchester United, uno de los equipos en los que el volante estuvo cerca de jugar en su trayectoria.

"Ferguson dice que mi carrera hubiese sido más estable en el United. Ferdinand se libró de un test antidoping de milagro, Cantona pateó a un estúpidos de la grada en el cuello, Rooney tuvo relaciones sexuales con una abuela y Giggs tuvo intimidad con la mujer de su hermano".

Más allá de su encuentro con el histórico número de la selección argentina y de hablar sobre grandes futbolistas que pasaron por los Diablos Rojos, Gascoigne también recordó la oportunidad que tuvo palabras poco felices para con el por entonces presidente de la Lazio, equipo en el que estuvo durante tres temporadas y el que luego dejó para irse a jugar al Glasgow Rangers, de Escocia.

“Un día le dije a Sergio Cragnotti 'Tua figlia, grandi tette’ (tu hija, tetas grandes). “Luego descubrí que me había hecho un lío con las hijas. Me quería referir a la hija de su hermano”, concluyó el conflictivo ex futbolista.

