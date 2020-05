El ambicioso proyecto de un club sudamericano para que Robben vuelva del retiro y se sume a su equipo

Arjen Robben durante un partido de la Bundesliga. Foto: REUTERS/Andreas Gebert

Arjen Robben reconoció que “de tanto en tanto” extraña el fútbol profesional, pero remarcó que son sensaciones propias de un ex atleta. “Al inicio no extrañaba el fútbol para nada, luego hubo una segunda fase en la que el llamado del balón se hizo sentir”, manifestó el atacante holandés en los canales oficiales del Bayern Munich de Alemania, club en el que se retiró el año pasado.

“En ese punto pensé que también me gustaría volver a jugar un poco más. De tanto en tanto pensé esas cosas”, reconoció el ex atacante del Real Madrid y Chelsea; y sus palabras hicieron reaccionar de inmediato a los dirigentes del Botafogo de Brasil.

Robben, de 36 años, relacionó esa sensación por su condición de ex atleta y que la llevará “siempre dentro”. “Cuando decides retirarte nadie te espera y precisas algo que valga la pena para despertarte por la mañana. En mi caso son mis hijos. Por ahora, no tengo nada particular en mente”, concluyó el ex atacante de los Países Bajos.

Sin embargo, en las entrañas de la entidad carioca se ilusionaron con incorporar al astro europeo que brilló en los mundiales de Alemania (2006), Sudáfrica (2010) y Brasil (2014). “Es muy difícil, ha pasado mucho tiempo sin jugar, pero si quiere puede tener un lugar en el Botafogo”, aseguró el vicepresidente de la entidad de Río de Janeiro, Ricardo Rotenberg.

"Para mí, fue el mejor jugador en la Copa del Mundo 2014. Messi ganó porque es Messi y fue segundo con su equipo, pero él es mi ídolo y creo que es un gran jugador”, continuó el directivo carioca en declaraciones brindadas al canal Do TF de su país.

Si bien no hubo ninguna respuesta concreta por parte de Robben, el funcionario brasileño también aseguró que en su proyecto estuvo la idea de sumar a Fabio y Rafael Da Silva, quienes tienen un pasado en el fútbol europeo. "Fabio estaba muy conmovido al recibir una llamada de un representante del Botafogo. Rafael también. Incluso dijo que son albinegros con el alma. Los llamé y dije: Botafogo los quiere. Pero sabemos que sus contratos se extenderán hasta junio de 2021 y un precontrato solo sería posible a partir de enero”, concluyó.

Con los antecedentes de Clarence Seedorf y la presencia actual del japonés Keisuke Honda, en Botafogo se entusiasman con la idea de conformar un plantel de primera línea. Además de Robben, la comisión directiva también analizó la posibilidad de ir a buscar a Yaya Toure y Obi Mikel. Para ello deberán invertir una cifra millonaria que dependerá de cómo afecte la crisis económica que dejará la pandemia del coronavirus.

