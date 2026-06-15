México

Beca Jóvenes Escribiendo el futuro 2026: quiénes cobran su pago hoy lunes 15 de junio

La Coordinación Nacional de Becas reveló la fecha oficial en la que recibirán el pago los primeros beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro

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Primer plano de un joven mexicano con bata de laboratorio blanca y sonrisa tímida, junto al logo dorado "Jóvenes Escribiendo el Futuro" sobre fondo blanco.
La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura inscritos en instituciones públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, publicó el calendario oficial de pagos del bimestre mayo-junio 2026 para estudiantes de nivel superior.

Los depósitos arrancan este lunes 15 de junio y se distribuyen a lo largo de dos semanas según la primera letra del apellido de cada becario.

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Grupo de jóvenes adultos latinos, hombres y mujeres, sentados en escritorios de madera en un aula moderna con grandes ventanas, tomando notas.
Los estudiantes de Medicina pueden recibir la beca hasta por 55 mensualidades, diez más que el resto de los beneficiarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y quién puede recibirla

El programa forma parte de los apoyos del Gobierno de México para estudiantes en situación de vulnerabilidad que buscan continuar sus estudios universitarios.

La beca apoya a estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario que estudian en escuelas públicas.

La beca otorga prioridad a zonas de alta marginación o comunidades indígenas: universidades interculturales, normales indígenas y normales rurales.

Infografía de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro del Gobierno de México, mostrando estudiantes, un campus universitario y detalles del apoyo económico.
La infografía detalla la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, un programa del Gobierno de México que ofrece 5,800 pesos bimestrales a estudiantes universitarios vulnerables, priorizando zonas marginadas e indígenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada dos meses, los beneficiarios reciben 5,800 pesos mexicanos depositados directamente en su cuenta.

Para ser beneficiario, el alumno debe estar inscrito en una de las universidades prioritarias o en una escuela pública de educación superior ubicada en una localidad prioritaria, y no recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

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Collage de cuatro imágenes con jóvenes universitarios. Estudiantes escribiendo, leyendo libros y usando portátiles en aulas y bibliotecas universitarias.
El programa cubre cinco bimestres por ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades para la mayoría de las carreras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro oficial para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se realiza exclusivamente por internet a través de la plataforma digital SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior).

El portal oficial está disponible a través del siguiente enlace: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/.

Qué beneficiarios cobran el pago hoy 15 de junio

Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, publicó en su cuenta oficial de X (@Julio_LeonT) el calendario de pagos de continuidad 2026.

Los beneficiarios que reciben el pago de la beca el día lunes 15 de junio son todos aquellos con los que su apellido inicie con la letra A y B.

Los depósitos se realizan según la primera letra del apellido paterno de cada becario, en el siguiente orden:

El lunes 15 de junio corresponde a los apellidos con letras A y B.

El calendario oficial de pagos fue publicado por Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en su cuenta de X @Julio_LeonT.
El calendario oficial de pagos fue publicado por Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en su cuenta de X @Julio_LeonT.

El martes 16 toca la letra C. El miércoles 17 abarca las letras D, E y F. El jueves 18 es para la letra G. El viernes 19 incluye las letras H, I, J, K y L.

La segunda semana inicia el lunes 22 de junio con la letra M. El martes 23 cubre las letras N, Ñ, O, P y Q. El miércoles 24 corresponde a la letra R. El jueves 25, a la letra S.

El calendario cierra el viernes 26 de junio con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

De acuerdo con el funcionario, la fecha señalada para la entrega de las tarjetas será a partir del martes 25 de noviembre. A partir de ese día, los jóvenes podrán contar con el medio necesario para recibir el apoyo económico, el cual se otorga cada dos meses conforme a las reglas de operación del programa social.
Para acceder a la beca en escuelas susceptibles de atención, el solicitante debe tener hasta 29 años y demostrar bajos ingresos. Crédito: Presidencia

Por cuánto tiempo se puede recibir la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

El apoyo se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar de las escuelas públicas de la SEP, con un máximo de 45 mensualidades.

Los estudiantes de la licenciatura en Medicina son la excepción: pueden recibir la beca hasta por 55 mensualidades, según la descripción del programa publicada en el portal oficial de los Programas para el Bienestar.

Infografía con gráficos que muestran la duración (45 o 55 mensualidades) y los requisitos (edad límite 29, bajos ingresos) de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.
La infografía detalla la duración del apoyo económico y los requisitos clave de acceso para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, incluyendo excepciones para estudiantes de Medicina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder al programa en escuelas susceptibles de atención, el solicitante debe tener hasta 29 años cumplidos y demostrar bajos ingresos.

Qué hacer si no llega el depósito en la fecha indicada

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomienda a través de su portal oficial mantenerse al pendiente de sus redes sociales verificadas y de la página web oficial ante cualquier duda o retraso en el depósito.

La cuenta de X @Julio_LeonT es uno de los canales donde el coordinador publica actualizaciones oficiales del programa.

Un grupo de estudiantes graduados mexicanos lanza sus birretes negros al aire al atardecer, con un edificio clásico y un cactus al fondo.
El último día de pagos del bimestre mayo-junio es el viernes 26 de junio, para apellidos de la T a la Z. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los becarios deben verificar que sus datos bancarios y escolares estén correctamente registrados en la plataforma, ya que información incompleta o inconsistente puede generar retrasos o la cancelación del apoyo.

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